Daniele Dal Moro e Gaetano Arena sono stati protagonisti di un acceso scontro su Instagram. Quest’ultimo ha accusato il veronese di essersi comportato male nei confronti di Martina Nasoni.

Il rapporto tra Daniele e Martina è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Nelle scorse ore Daniele ha pubblicato sui social un sondaggio che vedeva come protagonista Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Tale comportamento da pare di Dal Moro ha fatto andare su tutte le furie la ragazza dal cuore di latta.

La ragazza ha lasciato intendere di non voler più avere a che fare con il suo ex coinquilino, ma non sono esclusi dei colpi di scena.

A quel punto Dal Moro, stanco di passare sempre per la parte del ragazza ‘cattivo’, è letteralmente sbottato pubblicando un messaggio privato ricevuto dalla Nasoni.

A quanto pare la scelta di pubblicare sul web una cosa privata non è stata vista di buon occhio da Gaetano Arena.

Il partenopeo, anziché restare in silenzio di fronte a tale gesto, ha preso di mira il suo ex coinquilino. D’altronde i due hanno sempre dimostrato di non nutrire una particolare simpatia l’uno con l’altro.

Volano insulti tra Gaetano e Daniele

Gaetano Arena tramite il suo profilo Instagram ha etichettato Daniele come un bambino immaturo. Dopo tali affermazioni è arrivata la replica del diretto interessato.

Di conseguenza la lite è degenerata molto velocemente.

Il partenopeo ha fatto notare a Daniele di avere una voce da bimbo e di aver fatto sold out con le sue magliette. Nel mentre si sono scatenati anche i fan di entrambi i ragazzi. Da una parte quelli di Arena hanno sostenuto che Dal Moro, si comporti male con Martina. Dall’altra i follower del veronese si sono detti convinti che Gaetano abbia reagito così solo perché interessato alla Nasoni. A mettere un freno alla lite dei due ragazzi è arrivato Kikò Nalli, ma non è escluso che a breve i due possano tornare a punzecchiarsi.

Kikò Nalli: duro contro Daniele e Gaetano

Nel frattempo lo scontro tra Gaetano e Daniele non è passato inosservato agli occhi di Kikò Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari attraverso i social ha ripreso duramente entrambi i ragazzi: “State facendo i bambini di dodici anni, basta litigare”. Il parrucchiere è convinto che il comportamento mostrato dai due ex gieffini sia del tutto sbagliato e non giovi a nessuno.

Kikò poi ha aggiunto: “Quello che state facendo non serve a nessuno, ossia può servire alla gente solamente per criticarvi”. Alle parole di Nalli, Gaetano Arena per il momento ha preferito non rispondere. Daniele invece, ha continuato a stuzzicare il suo ex coinquilino: “Kikò ammettilo, sei arrabbiato anche tu perché non hai fatto sold out con le tue magliette”.