È un pomeriggio molto movimentato quello che hanno vissuto Lucas Peracchi e Mercedesz Henger: oggi, mercoledì 4 settembre, i due si sarebbero lasciati in modo piuttosto strano. Dopo aver accusato la ragazza di averlo tradito con Andrea Montovoli, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornato sui suoi passi prendendosi tutte le colpe di quello che sta succedendo: il giovane ha anche parlato di un forte malessere che vive da tempo e del quale non riesce a liberarsi.

Addio mediatico tra Lucas e Mercedesz

Dopo un infinito tira e molla, la storia d'amore sarebbe finita oggi tra Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. Mentre si trovavano in vacanza in Sardegna, i due ragazzi hanno discusso pesantemente a causa della forte gelosia di lui. Dopo che alcuni siti di Gossip hanno riportato le Stories nelle quali l'ex tronista ha accusato la compagna di averlo tradito con Andrea Montovoli, la diretta interessata è intervenuta su Instagram per raccontare la sua versione dei fatti.

La figlia di Eva Henger, dunque, ha smentito categoricamente di aver mancato di rispetto al compagno: secondo la giovane, l'ex volto di Uomini e Donne sarebbe fuori di sé e direbbe cose sconnesse.

"Ha dato di matto anche perché aveva bevuto", ha detto la ragazza catturando immediatamente l'attenzione degli appassionati di gossip.

Dal canto suo, Lucas ha provato a spiegare il perché di una decisione tanto forte come quella di dire addio a Mercedesz: dai video che il giovane ha pubblicato poche ore fa sui social network, però, viene fuori un racconto confuso della situazione.

Lucas sul web: 'Non sto bene da tempo'

Dopo aver postato un paio di Stories nelle quali ha tirato in ballo la famiglia dell'ex fidanzata, che pare non averlo mai accettato, Lucas ha comunicato con i fan tramite un lungo ed incomprensibile messaggio che tutti i siti di gossip stanno riportando nelle ultime ore.

"Ho inventato tutto io, nella mia testa. Mercedesz non c'entra nulla, chiedo scusa a tutti", ha esordito Peracchi nello sfogo che è apparso sul suo profilo Instagram nel tardo pomeriggio di mercoledì 4 settembre.

"Non sto bene da tempo, sono debole ed ho rovinato tutto quello che mi è stato dato. È tutta colpa mia. La mia mente ha distrutto tutto, anno dopo anno. Convivo da tempo con una disperazione totale e nessuno mi ha capito. Scusatemi davvero", ha aggiunto il ragazzo prima di fare una riflessione piuttosto strana. "Dio me la farà pagare".

Insomma, Lucas sembra vivere un malessere profondo che non aveva mai palesato prima di oggi: la possibile rottura con la bella Henger pare sia stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo.

Chissà che sviluppi avrà questa storia che da ore ha monopolizzato l'attenzione di tantissimi utenti della rete.