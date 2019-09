A distanza di qualche giorno dall'annuncio dalla rottura tra Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez, anche un'altra coppia nata nella scorsa stagione di Uomini e donne sta facendo parlare di sé in merito ad una possibile crisi. Ad essere protagonisti del nuovo Gossip sono Luigi Mastroianni e Irene Capuano, insieme da circa sette mesi dopo la scelta avvenuta nella puntata serale del Trono Classico. Da allora i due sono diventati inseparabili, mostrandosi spesso insieme nei social network, e riservandosi anche diversi commenti pubblici su Instagram.

Gli storici fan hanno, però, notato che qualcosa nelle ultime settimane è cambiato: non solo lui è andato in Brasile con gli amici mentre lei è rimasta in Italia, ma sono scomparsi anche quei commenti che spesso erano notati e apprezzati dai loro followers. Sulla questione si sono espressi Deianira Marzano e Amedeo Venza, oltre che la stessa Irene che ha risposto ai fan in maniera abbastanza esplicita.

Problemi di poco conto per Irene e Amedeo

Le voci riguardanti una crisi in atto tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno cominciato a rimbalzare nei social network, considerando la lontananza tra i due. Lei si è dedicata alla settimana della moda a Milano, mentre lui ha pubblicato diverse immagini dal Brasile. Ad aggiungere i dubbi, è anche l'assenza di commenti e like su Instagram oltre che il mancato messaggio in occasione dell'anniversario, che nei mesi scorsi era diventato una costante.

Per saperne di più, l'influencer Deianira Marzano ha deciso di rivolgersi al diretto interessato, chiedendogli come stiano andando le cose tra lui e la fidanzata. Questa sarebbe stata la sua risposta, secondo quanto riportato dalla 'Terribile': "Lui mi ha risposto che praticamente ci sono delle cose non gravi, loro personali, che stanno cercando di capire come devono andare. Questo è tutto, niente di grave, niente di che".

Di analogo tenore anche il punto di vista di Amedeo Venza, secondo il quale il rapporto tra Irene e Luigi sarebbe in una fase di stallo anche se non per ragioni gravi.

Il commento di Irene Capuano

Non dovrebbe essere, dunque, una rottura definitiva quella tra Luigi Mastorianni e Irene Capuano, coppia nata a Uomini e donne circa sette mesi fa. A rimarcare come la storia non sia affatto finita ci ha pensato di recente anche l'ex corteggiatrice che ha risposto ad un commento su Instagram.

Un utente, infatti, ha scritto: "Non si seguono neanche più! L'amore infinito è già finito". Immancabile la replica della Capuano, che ha voluto precisare: "Ma che Instagram hai?" Le sue parole sembrerebbero dunque smentire il fatto che l'amore sia giunto al termine, ma sarà necessario attendere ancora un po' per saperne di più. A breve, infatti, Luigi rientrerà dal Brasile e a quel punto un incontro tra i due sarà inevitabile.