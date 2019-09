Mara Venier è pronta per l'atteso ritorno in televisione con Domenica In: dal 15 settembre la conduttrice veneta tornerà a tenere compagnia ai telespettatori della rete ammiraglia Rai con una nuova stagione del programma domenicale che tanto successo ha ottenuto con la passata edizione, la quale ha fatto registrare un incremento di ben 4 punti percentuali di share su quella precedente. Durante la conferenza stampa di presentazione di questa nuova edizione la Venier ha parlato del suo rapporto con la "nemica televisiva" Barbara D'Urso ma anche dell'intervista bloccata a Maria De Filippi nella passata stagione televisiva.

Il ritorno di Mara Venier in tv e la verità sull'intervista bloccata alla De Filippi

Nel dettaglio abbiamo visto che la zia Mara, con la sua schiettezza di sempre, ha ammesso che quest'anno prima di accettare la conduzione della seconda stagione di Domenica In ha riflettuto a lungo perché le era arrivata una proposta molto importante e "corposa" da parte di una persona a cui lei è molto riconoscente.

Pur non volendo svelare il nome, non si esclude che possa trattarsi di Maria De Filippi, la quale ha ridato lustro alla carriera televisiva della Venier dopo un lungo periodo di assenza sul piccolo schermo.

E parlando proprio della De Filippi, la conduttrice di Domenica In è tornata a parlare dell'intervista saltata lo scorso anno all'ultimo momento alla conduttrice di Amici e Uomini e Donne. La Venier in conferenza stampa ha ammesso che sia lei che la De Filippi ci sono rimaste molto male per questa decisione presa dalla Rai di bloccare l'intervista che doveva andare in onda durante l'ultima puntata della stagione di Domenica In.

D'Urso-Venier, le due si sono riviste dopo la competizione tv

E in vista della nuova stagione, la Venier ha ammesso che spera con tutto il cuore che la situazione possa cambiare, lasciando intendere che le piacerebbe poter avere in studio la conduttrice Mediaset, dato che già lo scorso anno è successo con Alessia Marcuzzi.

La Venier è tornata a parlare anche del suo rapporto con Barbara D'Urso, dopo che lo scorso anno le due si sono lanciate delle frecciatine al vetriolo sui social per la gara degli ascolti tra Domenica In e Domenica Live.

La Venier ha ammesso che la sfida con la D'Urso è stata bella e che ci hanno giocato un po' tutti. Tuttavia sembrerebbe che tale competizione non abbia intaccato il loro rapporto: la Venier ha ammesso di aver incontrato la D'Urso di recente, in treno, e che ci sono abbracciate come fanno ormai da venti anni. "La competizione non ha lasciato il segno", ha aggiunto la Venier confermando così la sua amicizia con la conduttrice di Pomeriggio 5.