Maria De Filippi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne trono classico, dove ha lanciato delle sottili frecciatine all'ex tronista e dipendente Fascino, Teresa Cilia. Per chi non lo sapesse, quest'estate la Cilia ha sparato a zero contro la redazione del programma di Canale 5, in particolar modo contro Raffaella Mennoia, da sempre braccio destro della De Filippi nella costruzione del programma dei sentimenti del pomeriggio.

La De Filippi, parlando velatamente di Teresa, ha detto che sarebbe andata via perché aveva chiesto un aumento di stipendio anche se la ragazza sui social ha smentito questa versione dei fatti fornita dalla conduttrice.

La frecciatina della De Filippi a Teresa Cilia durante la registrazione di U&D

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che la De Filippi nel corso della registrazione del programma si parlava di 'leoni da tastiera' quando ha svelato che lei stessa ha avuto a che fare con uno di questo soggetti.

La padrona di casa del dating show sentimentale di Canale 5 si è così scagliata contro una persona che ha criticato il programma dopo averci lavorato.

La persona in questione, di cui parlava la De Filippi, si sarebbe licenziata dopo aver chiesto un aumento di stipendio che a quanto pare non era previsto né tanto meno concordato. Pur non avendo fatto il nome di Teresa, sembra alquanto ovvio che la conduttrice di Uomini e donne si stesse riferendo proprio a lei, dopo tutta la boutade mediatica scatenata quest'estate sui social e sui giornali dopo le sue frecciatine al vetriolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Maria De Filippi

Teresa Cilia si difende e confessa: 'La malattia era tornata'

E Teresa ha subito colto la palla al balzo per replicare alle dure parole che le sono state riservate in trasmissione dalla padrona di casa del programma pomeridiano di Canale 5. Attraverso delle stories che ha postato sul suo profilo Instagram, Teresa ha risposto esplicitamente alle frecciatine velate della De Filippi, dicendo che uno dei motivi che l'ha spinta a lasciare il lavoro che le era stato offerto dalla Fascino dopo l'esperienza a U&D è dovuto a motivi economici ma anche perché la malattia era ritornata.

Teresa, infatti, ha confessato che nel periodo in cui lavorava nelle redazioni dei programmi della De Filippi, scoprì di essere di nuovo malata e per questo motivo fu costretta a lasciare tutto. Subito dopo questa confessione, l'ex tronista ha postato un'altra stories sul suo profilo IG in cui diceva di essere delusa e ha aggiunto in sottofondo la canzone 'Ti dedico il silenzio' di Ultimo. La De Filippi replicherà dopo queste precisazioni di Teresa?

Lo scopriremo nelle prossime settimane.