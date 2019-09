Oggi, sabato 28 settembre, è in onda la seconda puntata di Amici Celebrites, talent show condotto da Maria De Filippi. Questa sera, l'aria è tesa in particolare tra la padrona di casa e Filippo Bisciglia, concorrente della squadra bianca. Quest'ultimo è stato accusato dalla conduttrice di essere un "testone" in quanto è una persona che vuole fare un po' di testa sua ed è piuttosto polemica verso gli altri concorrenti e non solo. Infatti, Bisciglia ha attaccato la produzione del programma facendo andare su tutte le furie Maria.

Lite furiosa tra Maria De Filippi e Filippo Bisciglia

Nel corso della serata, Filippo Bisciglia ha avuto un acceso battibecco con Maria De Filippi perché sembra che abbia cominciato a protestare contro la produzione di Amici Celebrities. Stando al parere del conduttore di Temptation Island, la padrona di casa gli avrebbe assegnato della canzoni più complesse rispetto alla squadra avversaria. La De Filippi è andata su tutte le furie: "Filippo, ti voglio bene ma sei un po' testone.

Hai messo ripetutamente in discussione la buona fede dei miei collaboratori! Sono fiduciosa della loro imparzialità e gli ho chiesto io di far vedere quello che hai visto". Poi Bisciglia replica dicendo: "Brava. D'accordo, grazie". A tale dichiarazione, Maria rimprovera nuovamente Filippo: "Ma grazie di che? Perché mi dici brava? Se dici che la gara è falsata perché devo tacere e dire Filippo hai ragione perché ti voglio bene?

Guarda che litighiamo davanti a tutti". Infine, Bisciglia vince la sfida contro Francesca e la De Filippi gli lancia una stoccata: "Ha vinto nonostante la durata". Inoltre, il presentatore romano rimane zitto tutta la serata e la padrona di casa sa bene che questa è una sua reazione.

Bisciglia attaccato da Emanuele Filiberto durante la seconda puntata

Emanuele Filiberto si scaglia contro Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese: "Da gallo a tacchino il passo è breve".

Una dichiarazione che risulta proprio come un attacco vero e proprio ai due definendoli come "i galli" della squadra bianca di Amici Celebrities ma invitando a pensare che nel team esiste anche un tacchino e ciò vuol dire che i polli potrebbero non ingrassare. Gli accesi battibecchi non mancano e anche Ciro Ferrara dice la sua quando Filiberto parla di "cattiveria agonistica" da parte dei bianchi.

L'allenatore ed ex calciatore spiega: "Anche la squadra bianca vuole divertirsi. La cattiveria agonistica è sempre esistita". Le discussioni sono continuate, il clima è sempre più teso ed Emanuele pensa che Bisciglia e i suoi membri rosichino per lui. Insomma, sarà davvero così? Nel frattempo Filiberto continua a far discutere con le sue performance.