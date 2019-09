Quello tra Marracash e Fedez è, ormai da anni, un rapporto dichiaratamente conflittuale. Non è sempre stato così, durante i primissimi anni della carriera musicale dell'attuale compagno di Chiara Ferragni il King Del Rap aveva più volte speso belle parole per l'allora giovanissimo collega e concittadino, che un po' alla volta si stava ritagliando uno spazio degno di nota nel rap game italiano.

Poche ore fa, invece, Marracash ha lanciato una palese, ennesima, frecciatina all'autore di "Paranoia Airlines", insinuando che non sia il vero autore dei suoi brani.

Il rapporto conflittuale tra Marracash e Fedez

I rapporti tra i due si sono gradualmente deteriorati nel corso degli anni, fino agli ormai storici – almeno per gli appassionati di rap italiano – fatti del 2017, che diedero vita a una delle più lunghe, ma anche e soprattutto divertenti e coinvolgenti, faide mediatiche del rap italiano.

Fedez dichiarò di aver insultato Marracash faccia a faccia, durante un evento pubblico, asserendo inoltre che l'autore di "Bastavano le briciole" se ne sarebbe poi andato, intimorito, dopo aver abbassato lo sguardo.

Marracash rispose in maniera molto dura, sostenendo che le dichiarazioni di Fedez fossero false, ipotesi quest'ultima presa per buona dalla maggior parte del pubblico rap italiano.

Lo storico membro della Dogo Gang ribattezzò Fedez con il soprannome di "Pinocchio", arrivando addirittura a proiettare il fotomontaggio raffigurante l'ex giudice di X Factor con le sembianze di Pinocchio durante il suo tour assieme a Gué Pequeno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Rap

Per più di un anno la diatriba, che vedeva da una parte Fedez e J-Ax – all'epoca ancora amici – e dall'altra Marracash e Gué Pequeno, rappresentò il dualismo principale del rap italiano.

Marracash insinua (di nuovo) che Fedez non scriva i suoi pezzi

Non c'è da stupirsi dunque per quanto accaduto oggi pomeriggio: infatti Marracash, recentemente tornato al centro dell'attenzione in ambito hip hop (dopo aver annunciato di aver quasi concluso i lavori per il suo prossimo attesissimo album), ha deciso di commentare un post della pagina Instagram di Esse Magazine – in cui veniva citata una recente dichiarazione di Fedez, in cui quest'ultimo affermava di aver cambiato le modalità del processo creativo per la realizzazione del suo prossimo disco – lasciando intendere, neanche troppo velatamente, che l'ex giudice di X Factor non sia in realtà il vero l'autore dei suoi brani.

Questa la dichiarazione di Fedez riportata da Esse Magazine: "Nuovo metodo di scrittura, nuovi processi creativi. Come una macchina della resurrezione".

Questo invece il malizioso commento di Marracash: "Nuovi ghost writer?". Un'insinuazione quella del rapper che sembra trovare d'accordo molti degli utenti che hanno commentato il post. "In pratica gli sta scrivendo i testi Dargen", dichiara infatti qualcuno, facendo riferimento a Dargen D'Amico, rapper con cui Fedez ha recentemente annunciato di aver iniziato a collaborare, proprio per il nuovo album.

Non è la prima volta che il "Principe della Barona" diffonde insinuazioni simili sul conto di Fedez, era già infatti accaduto nel 2018.