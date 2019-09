Matrimonio a prima vista 4 chiude con l'ultima puntata mercoledì 25 settembre su Real Time alle 21:10. Si scoprirà quali coppie decideranno di continuare a vivere sotto lo stesso tetto e quali invece divorzieranno. Nella terza puntata, ci sono stati diversi problemi, che i diretti interessati proveranno a risolvere passando del tempo in un rilassante resort. A stupire sarà Fulvio che, notando Federica senza fede al dito, deciderà di chiudere la relazione, facendola scoppiare in lacrime. Pare che per la coppia le cose non si mettano affatto bene. Per Ambra e Marco invece ci sarà uno scontro piuttosto acceso.

Ambra e Marco litigano di nuovo nell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4

Tra le coppie di questa edizione del reality show Matrimonio a prima vista, quella formata da Ambra e Marco sembra avere i maggiori problemi. Se Ambra ha passato dei momenti piacevoli a casa della famiglia di lui, ha dovuto affrontare un periodo di smarrimento quando è andata dai suoi genitori in compagnia di Marco. Ne è seguito un acceso litigio, che non fa presagire nulla di buono.

Stando alle anticipazioni dell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4, Ambra e Marco non sembreranno arrivare ad un punto di incontro. Marco non riuscirà infatti a sopportare la persistente freddezza della moglie, portandolo all'ennesimo scontro con lei.

Fulvio lascia Federica nell'ultima puntata

Cosa succederà invece tra Federica e Fulvio? Federica non ha mai fatto mistero di avere problemi nell'avvicinarsi fisicamente a Fulvio, nonostante lui abbia cercato in più occasioni il contatto.

I due, nella puntata precedente, hanno avuto degli alti e bassi. Federica si è mostrata tuttavia più aperta una volta a casa di Fulvio, che ha fatto di tutto per metterla a suo agio. I due si sono rilassati, tra gite fuori porta e una sosta romantica alle terme.

Federica, forse più a suo agio, ha anche detto di essere disposta a baciare Fulvio. Stranamente, è stato lui a non tentare un approccio fisico, preferendo lasciare a lei l'iniziativa.

La situazione si è nuovamente fatta preoccupante a casa di Federica, dove i rapporti tra loro si sono raffreddati. Le anticipazioni dell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4 di mercoledì 25 settembre su Real Time svelano che tra Federica e Fulvio ci sarà un altro scontro. Fulvio si accorgerà che la moglie non porta la fede e non la prenderà certo bene. A quel punto, deciderà di chiudere la loro relazione, facendo scoppiare Federica in un pianto disperato.

E' arrivato il momento del divorzio? Le premesse non sembrano affatto buone per questa coppia, ma non si esclude che nell'ultima puntata i due riescano a chiarirsi.