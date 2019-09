Sta per concludersi la quarta stagione di Matrimonio a prima vista su Real time. Dopo una breve permanenza al resort e due giorni di separazione, le coppie decideranno se proseguire la loro relazione oppure divorziare. Cecilia e Luca hanno avuto modo - finalmente - di confrontarsi e dirsi reciprocamente che cosa non sopportano l'una dell'altro. Ambra e Marco invece sono rimasti pressapoco sulle rispettive posizioni iniziali.

Se lei ha ribadito ancora una volta di non provare un'emozione così forte da avvicinarsi, lui si è sentito sconfitto. Fulvio ha troncato con Federica, adirato per lo schiaffo ricevuto nella nottata.

Cecilia e Luca di Matrimonio e prima vista 4: silenzi insopportabili

Cecilia e Luca sono una delle coppie più amate di Matrimonio a prima vista 4. I due sono partiti con il botto, tra giornate complici vissute h24 insieme e tante risate.

Arrivata la resa dei conti, c'è solo un tassello che sembra mancare: il confronto vero. Luca ha sempre avuto paura di litigare con Cecilia, anche a costo di mantenere la loro relazione su un piano superficiale. La coppia si è emozionata nel vedere le foto del loro matrimonio e sembra decisa a continuare la relazione. Dolcissimo il loro risveglio, tra coccole e tenere confessioni. Il ritorno a casa però, non è altrettanto facile a causa dei momenti di silenzio nei quali si chiude Luca, facendo indispettire Cecilia, che prova a spronarlo. Al ristorante, la coppia si è salutata promettendosi di riflettere sul loro futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Reality Show

Ambra e Marco corrono su due binari diversi

Non è andata affatto bene la permanenza nel resort per Ambra e Marco. La ragazza ha ribadito per l'ennesima volta di non essere coinvolta e di non sentire trasporto per il marito. Nello stesso tempo, si sente quasi in colpa con la sua famiglia, che ha dovuto assistere ad un matrimonio forse non destinato a durare. Marco, nonostante tutto, ha provato a mettersi in gioco, non volendosi rassegnare al fatto di correre su una strada a senso unico.

La mattina seguente Marco ha ammesso di essersi sentito sconfitto. Marco e Ambra tornano poi a casa, ma non sembrano pronti a buttare via tutto. C'è una speranza per la loro storia ancora da scrivere?

Fulvio e Federica si lasciano dopo una discussione accesa

Notte disastrosa al resort per Fulvio e Federica. Lui ha provato un approccio fisico, ma è stato respinto dalla ragazza, che ha preferito passare le ultime ore di sonno nella reception del resort.

Il conseguente confronto faccia a faccia è ricco di amarezza. Fulvio è stato duro con Federica, accusandola di avergli fatto vivere male questa esperienza. La goccia che ha fatto traboccare il vaso? Lo schiaffo ricevuto durante la notte. Fulvio decide così di chiudere la relazione con lei, che scoppia in lacrime. Non sembra esserci un futuro per loro, ma mai dire mai. La verità si saprà solo nell'ultima puntata di Matrimonio a prima vista 4 in onda mercoledì 2 ottobre su Real Time.