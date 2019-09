Matrimonio a prima vista 4, il programma di Real Time, sta mostrando l'evolversi di tre coppie di sconosciuti che si sono sposati. Le loro reazioni rispetto alla nuova vita del matrimonio sono diverse e i loro percorsi hanno iniziato a prendere delle strade interessanti. La seconda puntata è arrivata alla fine dei viaggi di nozze e ha mostrato l'arrivo in Italia delle coppie. Fino a quel punto, Cecilia e Luca hanno dimostrato di essere i più affiatati, ma le anticipazioni dicono le strade delle coppie potrebbero cambiare.

La terza puntata di Matrimonio a prima vista vedrà una svolta

Nella puntata di mercoledì 18 settembre ci saranno dei risvolti nelle coppie formate da Fulvio e Federica e da Marco e Ambra. Le due coppie non sono partite molto bene: entrambe hanno avuto dei problemi soprattutto da parte delle donne. Federica, molto chiusa in se stessa, ha rivelato di avere un rapporto burrascoso con il passato e ha parlato al suo partner della sua mancanza di attrazione nei confronti dell'uomo (che non ha preso molto bene le affermazioni di sua moglie).

Ambra ha problemi ad accettare fisicamente suo marito, a suo parere poco virile rispetto alle aspettative che aveva. Al ritorno dal viaggio di nozze, le due ragazze sono andate a vivere in casa dei mariti.

Per Federica e Fulvio, nella prossima puntata ci sarà una svolta decisiva. Mentre a Zanzibar lei cercava in tutti modi di tenere le distanze, in Toscana si mostrerà più disposta ad aprire uno spiraglio nei confronti del marito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anche Ambra deciderà di dare una chance a Marco, permettendogli di farsi conoscere in maniera più approfondita senza rifiutarlo a priori. Le due coppie, partite molto male, potrebbero avere dei cambiamenti in positivo e ribaltare la propria situazione.

Cecilia avrà dei dubbi sulla gestione del rapporto con Luca

Cecilia e Luca hanno vissuto il loro matrimonio con una forte intesa che si è manifestata subito.

Il loro viaggio è stato piacevole ed in sintonia: i due sembravano conoscersi da anni. Già da quando erano in Messico, però, l'erborista ha cominciato a porsi domande sul loro futuro, soprattutto riguardo la distanza che separa le loro vite quotidiane. Luca si è mostrato disposto agli spostamenti e a venirsi incontro, ma pare che la razionalità della donna potrebbe mettere un freno alla loro passione.

Nel promo della terza puntata di Matrimonio a prima vista 4, Cecilia, dopo un confronto con le altre mogli, afferma che la sua coppia è quella messa peggio. La donna, infatti, ha più volte affermato che aveva paura di rovinare tutto con la razionalità, così com'è successo in passato. Ci sarà un colpo di scena?

Nelle scorse edizioni non è stato raro che coppie con una forte intesa iniziale siano scoppiate prima di quelle che hanno avuto difficoltà ad ingranare.

Restano ancora solo due puntate per scoprire come andranno a finire gli esperimenti scientifici sull'amore. L'ultima puntata andrà in onda il 25 settembre.