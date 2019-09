Matrimonio a Prima Vista Italia parte il 4 settembre con la quarta stagione che verrà trasmessa su Real Time in prima serata. Dopo tre anni trascorsi su SkyUno, il format andrà in onda in chiaro e vedrà, come sempre, tre coppie protagoniste che si conosceranno nel giorno delle rispettive nozze.

Un team di esperti seleziona le coppie in base alla scienza

Un cast di esperti si prepara ad effettuare un esperimento sociale dopo aver selezionato i sei candidati single destinati a formare tre coppie di sposi.

I professionisti di quest'anno sono la sessuologa Nada Loffredi, lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini e il sociologo Mario Abis. Sulla base dei risultati scaturiti da interviste, test attitudinali e psicologici, gli specialisti hanno individuato le caratteristiche degli aspiranti sposi e hanno scelto le coppie che dovrebbero essere compatibili per dare inizio al particolare progetto di un matrimonio tra sconosciuti.

I concorrenti si sposeranno senza essersi mai visti prima e avvieranno un percorso di convivenza che durerà cinque settimane. Al termine di questo periodo, i coniugi si presenteranno al team di esperti e decideranno se restare insieme o chiedere il divorzio.

Le tre coppie di questa edizione

Le tre coppie che saranno protagoniste di Matrimonio a Prima Vista 4 saranno: Marco e Ambra, Luca e Cecilia, Fulvio e Federica.

Marco Rompietti, 32enne di Terni, è un organizzatore di eventi cresciuto senza la madre. Nella coppia dovrebbe essere l'elemento più maturo, descritto dagli esperti come un ragazzo dolce, sensibile e accondiscendente. Per lui è stata scelta Ambra Radicioni, infermiera 27enne di Ardea, timida, chiusa e bisognosa di attenzioni. La loro esperienza non partirà nel migliore dei modi: lei avrà qualche difficoltà con l'aspetto fisico di suo marito che, a prima vista, non sarà come si aspettava.

Luca Serena è un consulente per la sicurezza di 32 anni, educato, razionale e rispettoso. Gli studiosi gli hanno associato Cecilia Destefanis, coetanea dal look eccentrico. Si tratta di una donna ironica, anticonformista, ma anche legata alle tradizioni. Per i professionisti i due avranno una buona intesa fisica e troveranno il loro punto di forza nel piacere di divertirsi.

La terza coppia dell'esperimento è composta da Fulvio Amoruso, 32enne addetto di logistica dai gusti semplici e tradizionali che convolerà a nozze con Federica Majorano.

La 30enne di Milano ha un carattere forte e indipendente, ma allo stesso tempo è molto introversa. Al primo incontro, nel giorno del matrimonio, lei non sarà molto colpita da Fulvio ed assumerà un atteggiamento piuttosto freddo.

Sarà amore per i concorrenti di quest'anno? Su nove coppie che si sono sposate nelle edizioni precedenti, soltanto una ad oggi è ancora insieme.