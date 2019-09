Matrimonio a prima vista 4 si sta avviando alla fine. L'esperimento sociale portato avanti da tre coppie di sconosciuti che si sono sposati seguendo i consigli degli esperti si concluderà il prossimo mercoledì. I telespettatori potranno vedere se le coppie resteranno insieme.

Nella quarta puntata Fulvio si toglierà la fede

Tra Federica e Fulvio le cose sono partite in maniera molto fredda, quasi disastrosa.

Lei non voleva assolutamente nessun tipo di avvicinamento con il ragazzo, tanto che lui nella terza puntata ha confessato di averla odiata in alcuni momenti. Quando hanno iniziato la convivenza, le cose sono andate decisamente meglio e per loro si è aperto uno spiraglio. La loro sintonia è aumentata di giorno in giorno e Federica ormai sembrava fidarsi di suo marito. Nella quarta puntata, però, i due avranno un nuovo scontro: Fulvio noterà che sua moglie non porta la fede e deciderà di toglierla anche lui.

Quando Federica saprà che il ragazzo vuole chiudere il loro rapporto scoppierà in lacrime. I due riusciranno a chiarirsi, con l'aiuto degli esperti?

A Cecilia e Luca non andrà meglio. Dopo il viaggio di nozze e un matrimonio che sembrava perfetto, la coppia ha iniziato ad avere i primi problemi che sono culminati nella terza puntata in una forte chiusura. La comunicazione tra i due ha iniziato a perdere colpi, fino ad arrivare a un punto di non ritorno, risolvibile solo con una forte volontà da parte di entrambi.

La coppia ha deciso di aprirsi l'uno all'altra, anche rischiando di perdersi. Nella quarta puntata ci sarà un forte litigio tra Luca e Cecilia che mostrerà che i due sono arrivati al limite della sopportazione. Questo scontro servirà a riappacificarsi e dare una scossa al loro rapporto che Cecilia aveva definito "fermo"?

Nell'ultima puntata Marco non sopporterà più la freddezza di Ambra

Marco e Ambra non sono mai decollati.

Sin dal giorno del matrimonio, la ragazza è rimasta sulle sue, perché ha sempre sostenuto di non vedere in Marco la virilità che cerca in un uomo. A differenza di Federica, la ragazza non prova alcuna attrazione per suo marito che si muove e si comporta come lei non desidera. Anche se Ambra aveva affermato di volerci provare, in realtà nella terza puntata è stato chiaro l'entusiasmo di lui che ritiene la ragazza come perfetta per la sua vita, e il distacco di lei che invece continua a sottolineare ciò che al marito manca per renderla felice.

Nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista, tra Ambra e Marco ci sarà nuovamente un duro scontro dovuto alla freddezza della moglie che il marito sembra non accettare più. Per loro ci sarà il lieto fine?

Mercoledì prossimo su Real Time si scoprirà se l'esperimento sociale è riuscito e se almeno una delle coppie resterà insieme. Di quelle delle scorse edizioni ha avuto successo soltanto l'amore tra una coppia che da allora non si è più lasciata.