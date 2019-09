Nuovi problemi di salute per Mauro Marin, l'ex vincitore del Grande Fratello 10. In queste ore, infatti, si è diffusa la notizia secondo la quale il trentanovenne è stato ricoverato nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Montebelluna. Pochi giorni dopo l'uomo è stato dimesso ma a quanto pare sarebbe stato lui stesso a chiedere nuovamente aiuto ai medici per un supporto psicologico.

Problemi di salute per l'ex vincitore del Grande Fratello 10

I primi a riportare la notizia sono stati i giornalisti de La Tribuna Di Treviso che hanno fatto sapere che Mauro Marin, dopo essere stato dimesso in seguito ad un primo ricovero nel reparto di psichiatria e, nelle ultime ore, è tornato nuovamente al San Valentino di Montebelluna per chiedere aiuto ai medici.

Un periodo decisamente non facile per l'ex vincitore del Grande Fratello che già a inizio settembre era finito al centro delle cronache per essersi tagliato il palmo della mano mentre affettava delle verdure. A raccontare quella spiacevole disavventura era stato proprio il trentanovenne veneto che rivelò che, mentre stava guardando la trasmissione Cucine da Incubo, 'ispirato' da Cannavacciuolo, decise di preparare 'un'insalatona' nel cuore della notte.

Qualcosa, però, non andò per il verso giusto e, mentre stava tagliando le verdure alla julienne, il coltello gli infilzò accidentalmente la mano destra.

Fortunatamente, dopo essere stato sottoposto alle dovute cure mediche, la situazione di Mauro è nettamente migliorata ma adesso su di lui si è abbattuta questa nuova tegola. I motivi di questo secondo consulto non sono stati resi noti anche se sulle pagine de Il Giornale si parla di un periodo piuttosto difficile che Mauro sta vivendo anche dal punto di vista familiare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Grande Fratello

Marin non avrebbe mai visto il suo bambino

Sembrerebbe, infatti, che l'ex vincitore del Grande Fratello si trovi in una situazione di grande disagio anche nei confronti della mamma del suo bambino. Il rapporto tra i due, infatti, non sarebbe idilliaco e complici una serie di incomprensioni, sembrerebbe che il veneto non abbia mai visto il figlio.

Non si esclude che questa situazione di stress psicologico vissuto da Mauro possa essere uno dei motivi che ne ha causato anche il ricovero nel reparto di psichiatria.

"Sto male e ho bisogno di aiuto" - ha detto Marin e la risposta da parte dei numerosi fan, che nel 2010 lo portarono alla vittoria del Grande Fratello, non si è fatta attendere. In moltissimi hanno postato dei messaggi di affetto nei confronti di Mauro spronandolo a non gettare la spugna e a combattere con tutto se stesso per affrontare al meglio questo 'momento no'.