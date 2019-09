Lo scorso venerdì Carolina Stramare è stata incoronata Miss Italia 2019. Nei giorni scorsi Dagospia aveva accusato la giovane di essere stata favorita, grazie alla vicinanza con Giulia De Lellis. Tutto è nato da alcune voci lanciate da Roberto D’Agostino. Il giornalista ha detto prima della finale che il manager della De Lellis aveva invitato i social a votare per Carolina Stramare. Inoltre, Dagospia ha confessato che come giudice alle elezioni regionali in Lombardia c’era proprio Alex Pacifico.

Infine, l’ultimo affondo ha riguardo la serata finale. D’agostino sostiene che la giovane sia stata ripescata solamente perché in giuria c’era Giulia Salemi. Anche quest’ultima come manager avrebbe Alex Pacifico. A tali affermazioni la più bella d’Italia attraverso un’intervista concessa a Chi, ha fatto chiarezza sulle dicerie sul suo conto. Ad Alfonso Signorini, la Stramare ha rivelato di aver sentito questa voce su di lei.

“Mi hanno accusato di essere stata avantaggiata rispetto alle altre Miss perché avevo già lavorato con altre icone di bellezza, tra cui la De Lellis”.

Stando al racconto della diretta interessata, le due però non si sarebbero mai incontrate e conosciute. A questo punto bisogna capire quale sia la verità, tra quella raccontata dalla Miss o quella di Roberto D’Agostino. L’unica cosa certa su cui non si può discutere, è la bellezza di Carolina Stramare.

Nel corso dell’intervista Carolina Stramare ha parlato anche della scomparsa di sua madre e del suo fidanzato. La 20enne ha ribadito di essere molto innamorata del suo Marco. Anche se ora lei è una Miss Italia è convinta che non lascerà mai il suo fidanzato, come avvenuto in passato per le altre Miss dopo aver conquistato il titolo di più bella d’Italia.

Carolina, commuove Caterina Balivo

La prima ad invitare Carolina Stramare nel suo salotto è stata Caterina Balivo.

Durante la prima puntata del programma pomeridiano, la conduttrice partenopea ha chiamato Miss Italia 2019. La giovane molto emozionata, si è sottoposta alle domande della conduttrice. Ad un certo punto la Stramare ha fatto una confessione inedita sul suo passato. Da un anno Carolina Stramare ha perso la mamma, per questo che durante la finale ha ringraziato fortemente i suoi nonni per averla supportata in quest’avventura.

Carolina non ha nascosto di aver spesso discusso con la sua mamma, ma ad oggi ha rivelato di sentire la mancanza anche delle litigate con lei. A quelle parole Caterina Balivo ignara dell’accaduto, è apparsa visibilmente commossa. Ricordiamo, che la conduttrice partenopea in giuria aveva fortemente espresso la volontà di ripescare la numero 3.