Gennaro Lillio, tra gli ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, è uno dei più amati sul web. Il giovane si è sempre contraddistinto per il suo carattere pacato e i modi di fare gentili e galanti. Durante l'esperienza nella casa ha conosciuto Francesca De André, la quale possiede una personalità diametralmente opposta rispetto alla sua. Ad ogni modo, la loro relazione è durata poco tempo, difatti nel giro di qualche mese si sono lasciati definitivamente.

Questo, purtroppo, non è l'unico evento negativo verificatosi di recente nella vita del modello napoletano. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, Gennaro Lillio ha annunciato la morte del nonno Guido. Questi era per lui una figura fondamentale, considerando il suo difficile passato senza un padre.

Gennaro Lillio era molto legato al nonno a causa dell'assenza di suo padre

La morte di nonno Guido è stata a dir poco devastante per l'ex concorrente del Grande Fratello.

Il 27enne era profondamente legato a lui, avendo vissuto senza la figura paterna di riferimento. Infatti il genitore lo ha abbandonato quando aveva 3 anni in seguito alla separazione dalla moglie. In un primo momento l'uomo aveva cercato di stare il più possibile insieme a figli. Successivamente, però, non essendo riuscito a riconquistare il cuore della consorte, il papà di Gennaro decise di allontanarsi definitivamente dalla sua famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Grande Fratello

Ancora oggi Lillio non riesce a comprendere come abbia potuto dimenticarsi dei figli per sempre. Proprio per questo motivo, il personal trainer partenopeo ha un profondo legame con la madre, una donna giovane che gli ha insegnato tutto, e con il nonno Guido. Quest'ultimo negli anni è diventato il suo punto di forza; la figura maschile di riferimento che tanto gli è mancata soprattutto nella fanciullezza.

L'ex concorrente del Grande Fratello commuove tutti su Instagram

Dunque non bisogna sorprendersi per il dolore mostrato da Gennaro Lillio in seguito alla dipartita dell'amato nonno. Su Instagram ha pubblicato delle Stories per dare il triste annuncio, esordendo così: "Stanotte sei andato via...". Subito dopo ha continuato: "Non dimentico tutto l'amore che ci ha dato".

Ad ogni modo, nonostante la tristezza per la perdita, Gennaro è riuscito a mantenere parzialmente lucida la sua mente, esprimendo un concetto molto importante.

L'ex fidanzato della De André ha detto che anche se suo nonno non sarà più con lui fisicamente, non abbandonerà mai la sua mente, i ricordi ed il suo cuore. I fan del 27enne si stanno già stringendo attorno a lui e alla sua famiglia in questo momento così difficile.