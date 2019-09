Sono bastate un paio di foto rubate a riaccendere il Gossip su una delle coppie più amate tra quelle che si sono formate a Uomini e donne. Si sta parlando di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati che l'altro ieri, 12 settembre, sono stati beccati insieme a Milano da alcuni curiosi. I due ex fidanzati erano in compagnia di amici e non si sono risparmiati dallo scambiarsi qualche chiacchiera: gli irriducibili sostenitori dei "Gilufar", dopo questi avvistamenti, sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma.

Nilufar e Giordano fanno serata a Milano: fan in visibilio

Cosa sta succedendo tra Nilufar e Giordano? Stando a quello che raccontano molti siti di gossip nelle ultime ore, sembra proprio che i due ex 'piccioncini' si stiano incontrando spesso di recente. Alcuni curiosi, infatti, hanno immortalato la Addati e Mazzocchi in due diversi locali di Milano: sebbene fossero in compagnia di altre persone, i ragazzi sono apparsi vicini e molto complici negli scatti che qualcuno ha fatto loro di nascosto.

Qualche pagina Instagram che si occupa di gossip, nella giornata di venerdì 13 settembre, ha reso pubbliche le immagini nelle quali i due ex volti di Uomini e Donne stanno chiacchierando in piedi fuori da un bar oppure seduti ad un tavolino. I fan dell'ex coppia non sono riusciti a contenere la gioia dopo che hanno visto i loro idoli di nuovo insieme: sono passati molti mesi dalla rottura dei "Gilufar", e questa è una delle pochissime volte in cui sono apparsi uno accanto all'altro e sereni.

Si precisa che Nilufar e Giordano non sono stati pizzicati in atteggiamenti particolarmente affettuosi (nelle foto che stanno impazzando in rete, non si vede né un bacio né un abbraccio), ma il fatto che abbiano fatto serata insieme, ha portato tanti a pensare che possa esserci un timido riavvicinamento in corso tra loro.

La Addati non conferma e non smentisce il gossip

Un'altra notizia che hanno riportato le più attente fan di Nilufar è che, la sera in cui è stata paparazzata con Giordano a Milano, la ragazza stava festeggiando la laurea di una sua cara amica.

In rete, dunque, si vocifera che Mazzocchi fosse presente alla serata perché invitato direttamente dalla festeggiata.

Non si sa se tutte queste supposizioni corrispondano alla realtà dei fatti, però i sostenitori dei "Gilufar" non fanno che gioire per questo doppio incontro (il primo all'esterno di un bar, il secondo in discoteca) tra i loro beniamini a tanti mesi dalla loro dolorosa rottura. Da quando sul web ha cominciato a circolare il gossip sul suo presunto riavvicinamento a Mazzocchi, la Addati non si è ancora esposta sui social network per confermare o smentire il tutto.

Che ci sia davvero un timido tentativo di riprovarci tra i due ragazzi che si sono innamorati a Uomini e Donne poco più di un anno fa?