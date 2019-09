Potrebbe esserci un grande colpo di scena per una delle coppie che è stata vista nascere nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne. Si parla di Nilufar e Giordano, i quali tra numerosi alti e bassi sono usciti assieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi e si sono messi in gioco anche a Temptation Island. Una coppia di quelle che ha fatto sognare i tantissimi fan che seguono il programma, anche se la loro storia d'amore non è durata tantissimo ed è giunta al capolinea.

In queste ore, però, i due sono tornati nuovamente al centro del gossip perché sono stati avvistati insieme e c'è chi parla di un possibile ritorno di fiamma in corso.

La coppia Nilufar-Giordano, ex di U&D, avvistata di nuovo assieme dopo la rottura

Alcune pagine Instagram di gossip hanno pubblicato delle foto che immortalano Nilufar e Giordano di nuovo assieme, proprio come ai vecchi tempi, seppur in compagnia di altre persone.

Sta di fatto, però, che le foto hanno fatto subito il giro del web e della rete; in moltissimi quindi hanno sperato per davvero che tra i due potesse essere ritornato di nuovo il sereno.

Ad aggiungere ulteriori dettagli su questo incontro ci ha pensato anche il sito web News U&D, il quale ha raccontato che, qualche giorno fa, Nilufar si trovava all'interno di un locale di Milano per festeggiare la laurea di una sua amica, quando ad un certo punto è sbucato anche il suo ex Giordano in compagnia del fratello.

Difficile pensare che Mazzocchi sia stato invitato dall'amica di Nilufar a questa festa, ma non si esclude che l'incontro possa essere stato del tutto casuale.

Sta di fatto che questi avvistamenti, diventati più frequenti nel corso delle ultime giornate, hanno riacceso la speranza e soprattutto stanno alimentando la 'macchina del gossip'. I fan della coppia sono curiosi di sapere cosa bolle in pentola e se davvero stanno almeno tentando di rimettere insieme i cocci della loro tormentata storia d'amore nata sotto i riflettori di Uomini e donne.

Giordano dato tra i possibili corteggiatori della nuova tronista Sara a Uomini e donne

A questo punto, quindi, resta da capire da parte dei due diretti interessati come stanno realmente le cose e c'è da scommettere che prima o poi saranno proprio loro a fare chiarezza sui social. Intanto, fino a qualche giorno fa, si vociferava che Giordano fosse tra i possibili nuovi corteggiatori di Sara, la tronista di questa edizione di Uomini e donne, già delusa da Javier.

Nelle registrazioni del trono classico che ci sono state fino a questo momento, Giordano non è mai apparso in studio: possibile che centri qualcosa questo avvistamento con Nilufar? Prossimi aggiornamenti su tutti gli sviluppi.