Dalla fascia prime-time di domenica 22 settembre Massimo Giletti condurrà la nuova edizione di "Non è l'Arena" sul canale La7. Per la prima puntata del suo talk show il noto conduttore avrà come ospite la showgirl Pamela Prati e quindi la discussione finirà inevitabilmente sul caso Caltagirone che ha tenuto banco sui media nella scorsa primavera. Nella stessa fascia oraria, tra l'altro, andrà in onda su Canale 5 una delle trasmissioni che nei mesi passati ha maggiormente rinfocolato questo argomento, ovvero "Live - Non è la D'Urso". Su Rai 1, invece, ci sarà l'esordio dell'attesa serie televisiva Imma Tataranni.

Non è l'Arena torna con nuove puntate su La7

La penultima domenica di settembre torna in onda su La7 il talk show "Non è l'Arena" condotto da Massimo Giletti.

Come anticipato dal sito Dagospia, l'ospite della prima puntata del programma sarà Pamela Prati e quindi c'è da aspettarsi che durante la serata finirà con il tornare a galla uno dei casi mediatici più discussi dell'anno, ovvero il presunto matrimonio tra la showgirl e il fantomatico Mark Caltagirone.

Su quello che alcuni hanno definito il Prati-Gate, Massimo Giletti aveva scherzato nella scorsa edizione del programma mostrando un uomo ritratto di spalle che dichiarava di essere lo sposo mai visto di Pamela Prati. Sicuramente il confronto in studio tra Giletti e la showgirl sarà improntato anche su altri argomenti, ma tutto lascia presagire che la Prati voglia approfittare dell'ennesima ribalta televisiva per spiegare una volta di più la sua versione dei fatti.

Stando sempre alle anticipazioni di Dagospia la troupe di "Non è l'Arena" sarebbe andata a Catanzaro nel corso di una manifestazione politica alla quale partecipava Wanda Ferro, parlamentare del partito politico di destra Fratelli d’Italia. La stessa Ferro, insieme ad Alessia Bausone, altra esponente politica, aveva dichiarato fin dall'inizio di questo caso mediatico che il fantomatico uomo d'affari Mark Caltagirone non esisteva.

A questo punto non resta da verificare se nella prima puntata della nuova edizione di "Non è l'Arena" verrà effettivamente riesumato il Prati-Gate e, soprattutto, quale sarà la risposta del pubblico da casa in termini di audience.

Selvaggia Lucarelli nel cast della nuova stagione

Tra gli opinionisti di questa stagione del talk show ci sarà Selvaggia Lucarelli che ogni domenica sarà in studio per analizzare e commentare i fatti salienti della settimana.

Sicuramente per la trasmissione si tratta di un grande colpo considerato anche l'ottimo seguito che la scrittrice, conduttrice ed esperta di media ha sui principali social network del web.