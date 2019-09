Tra le coppie nate a Uomini e donne, quella che sta facendo maggiormente discutere nel corso delle ultime settimane è composta da Oscar e Eleonora. I due sono finiti al centro del gossip per i rumors che riguardavano la loro crisi e, addirittura, un addio che non è mai stato confermato dai diretti interessati, almeno fino a questo momento. Nelle ultime ore, però, Eleonora Rocchini ha deciso di rompere il silenzio e lo ha fatto postando un suo sfogo personale su Instagram, dove conferma la rottura definitiva con Oscar Branzani dopo circa tre anni di fidanzamento.

Eleonora conferma la rottura sui social

Eleonora ha affidato il suo pensiero ad un post pubblicato tra le stories del suo profilo personale di Instagram, dove dice che alla sua età è fiera di non aver mai calpestato nessuno per cattiveria o rabbia. La ragazza ha ammesso anche di essere orgogliosa del fatto che ha sempre provato e riprovato affinché potesse non perdere le cose a cui ci teneva particolarmente anche se forse, col senno del poi, avrebbe dovuto fermarsi prima.

'Sono contenta di non aver mai ceduto ai vittimismi', ha proseguito Eleonora che si dice contenta di aver difeso le persone che amava anche quando non se lo meritavano. 'Io la guerra non la faccio con te', ha scritto poi la Rocchini su Instagram, lanciando quasi una frecciatina al vetriolo nei confronti del suo ex fidanzato.

'Ad oggi la mia strada continua da sola': con queste parole la Rocchini ha confermato definitivamente la fine della sua relazione con Oscar Branzani, ringraziando tutte le persone che sono entrate nella sua vita e di cui custodirà sempre un buon ricordo.

Al momento Oscar non ha rilasciato dichiarazioni sull'addio con Eleonora

E pensare che solo qualche settimana fa Eleonora aveva aggiornato i suoi tantissimi fan su cosa stesse succedendo con Oscar, rivelando che le cose stavano andando un po' meglio e quindi lasciando uno spiraglio di luce che faceva ben pensare al fatto che tra i due potesse ritornare di nuovo il sereno. In molti, inoltre, avevano notato che Oscar era tornato a seguire la sua fidanzata su Instagram: un ulteriore indizio che faceva ben sperare in vista di un possibile ritorno di fiamma.

Alla fine, però, così non è stato e oggi Eleonora ha confermato la rottura definitiva. Ognuno per la sua strada, anche se a questo punto i fan della coppia nata a Uomini e donne attendono di sapere anche la versione dei fatti dell'ex tronista, che per il momento non ha ancora proferito parola sui suoi profili social. In rete si parla di un possibile tradimento proprio da parte di Oscar nei confronti di Eleonora: sarà davvero così?

Lo scopriremo nelle prossime ore.