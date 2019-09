Ieri sera in prime time su La7 è andato in onda il primo appuntamento della stagione con Non è L'Arena, il talk show condotto da Massimo Giletti che ha riaperto i battenti dopo la lunga sosta per la pausa estiva. Tra le ospiti di questo primo appuntamento c'era anche la showgirl Pamela Prati, la quale è tornata in televisione per parlare dello scandalo che l'ha travolta con la vicenda di Mark Caltagirone.

La showgirl per la prima volta ha mostrato al pubblico televisivo alcuni dei messaggi, anche piccanti, che si è scambiata con il presunto Mark.

Il ritorno in tv di Pamela Prati da Giletti: la showgirl mostra le chat piccanti con il presunto Caltagirone

Durante la lunga intervista fatta da Giletti a Pamela Prati, la showgirl ha ripercorso tutte le tappe salienti di questa vicenda che l'ha vista protagonista nel corso della passata stagione televisiva. La showgirl ha poi mostrato le chat WhatsApp che si scambiava con il finto Mark ai tempi della loro "storia".

Tra queste chat sono sbucati anche dei messaggi decisamente piccanti, dove Caltagirone chiedeva alla Prati se si stesse toccando nel momento in cui parlava con lui al cellulare e la showgirl conferma aggiungendo: 'Perché tu mi fai impazzire'. Nel programma di Giletti, quindi, la Prati ha confermato di aver fatto l'amore virtuale con questa persona attraverso il cellulare.

Nel corso della puntata di Non è L'Arena è andata in onda anche un'intervista a colui che ha vestito i panni del finto Mark Caltagirone.

Il ragazzo, con il volto oscurato, ha raccontato di essere stato contattato da un suo amico e che in seguito gli è stato proposto di interpretare questo ruolo.

L'uomo ha svelato che quando ha incontrato per la prima volta Pamela Perricciolo, gli è apparsa molto serena e tranquilla. Situazione diversa, invece, quando ha avuto modo di vedere la Prati: il finto Mark Caltagirone ha svelato di aver notato fin da subito un velo di tristezza nei suoi occhi.

Le frecciatine di Massimo Giletti sul caso Prati

Nel corso della serata, poi, non sono mancate neppure le frecciatine al vetriolo dello stesso Giletti nei confronti di quelle trasmissioni che hanno trasformato questa 'fake news' in una soap opera in varie puntate. Un sottile riferimento che molto probabilmente era rivolto a Barbara D'Urso: in particolare (pur senza fare nomi) Giletti ha dichiarato che, chi ribadisce a più riprese di essere 'sotto testata giornalistica', deve poi preoccuparsi di verificare per davvero le fonti e che in questo caso sarebbe bastato un minimo controllo in più per scoprire che dietro questo caso vi erano soltanto menzogne e bugie.

Ci sarà la replica diretta della conduttrice? Lo scopriremo nelle prossime ore.