Oggi, lunedì 9 settembre, è iniziata ufficialmente la nuova e attesa stagione di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso. I primi ospiti sono stati Paola Caruso e il fidanzato Moreno Merlo. I due hanno raccontato come è nato il loro amore in diretta su Canale 5 e di come hanno passato la loro bollente estate. Per prima cosa, però, si è discusso dell'acceso scontro che riguarda la Caruso e Raffaella Fico, attuale fidanzata di Francesco Caserta, padre del figlio di Paola, Michelino.

Tra le due ci sono state dichiarazioni di fuoco: "Come puoi metterti con il padre di mio figlio, tu che sei una madre e hai avuto tanti problemi con il tuo ex?". Questo argomento sembra però essere stato "superato" da un'altra questione molto più positiva: il nuovo fidanzamento di Paola Caruso.

Paola a Pomeriggio 5: 'Lui si è presentato sotto casa mia'

Archiviata la diatriba con Raffaella Fico, Paola Caruso ha raccontato in diretta a Pomeriggio 5 come ha conosciuto Moreno Merlo, il suo attuale fidanzato.

"Dovevo andare alla prima del Re Leone. Doveva accompagnarmi un mio amico, ma non poteva più venire. Così gli ho chiesto di trovarmi un accompagnatore figo e si è presentato lui sotto casa mia" ha dichiarato l'ex Bonas di Avanti un altro. Poi ha aggunto: "Ero bloccata per ciò che avevo passato, ma lui è stato davvero bravo". La Caruso ha svelato che al terzo appuntamento è scattato il loro primo bacio.

Anche Merlo ha confermato ciò che è accaduto: "Paola mi ha fatto conoscere Michelino, siamo andati a cena fuori. Poi, una volta arrivati sotto casa ci siamo guardati negli occhi ed è scattato tutto". Infine Barbara D'Urso ha avvisato Merlo dicendo: "Mi raccomando, comportati bene con Paoletta!". Insomma ora la Caruso appare molto più serena e tranquilla e pare aver trovato l'anima gemella che desiderava da tempo, dopo aver vissuto un difficile periodo di burrasca con l'ex fidanzato Francesco Caserta. Moreno sarà la persona giusta per la bella bionda? Chissà questo lo rivelerà il tempo, ma tra i due è impossibile non notare una grande intesa.

Chi è Moreno Merlo, il nuovo amore della Caruso

Moreno Merlo è nato a Torino e vive a Milano. Il ragazzo, classe 1989, ha iniziato da poco ad approdare in televisione. La sua prima apparizione è stata Temptation Island 2019, programma a cui ha partecipato come tentatore. Stando a quanto si rivela dal suo profilo Instagram, Moreno è molto legato a sua madre, coltiva una forte passione per lo sport e per gli animali.

Inoltre, è appassionato di musica in quanto lavora come disk jockey, con lo pseudonimo di "Dj Blackbird". Ha inoltre ricoperto il ruolo di sales manager per i noti marchi di abbigliamento Diesel, Tod's e Dolce & Gabbana.