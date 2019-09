È tempo di ritorno alla normalità per i palinsesti di Canale 5 che, a partire da oggi 9 settembre, sanciranno il ritorno di molti dei programmi diventati destinati a far compagnia ai telespettatori per tutta la prossima stagione. Nella mattinata della rete ammiraglia farà nuovamente capolino Mattino Cinque, con il suo mix di gossip e attualità, mentre il pomeriggio sarà Barbara D'Urso a dare il benvenuto ai suoi fedeli fan con il suo Pomeriggio Cinque, giunto ormai alla dodicesima stagione.

Attenzione però all'assenza di Uomini e donne: lo storico dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, non troverà ancora spazio nel suo abituale orario per lasciare spazio all'epilogo della soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. E le novità per Canale 5 non riguarderanno soltanto il palinsesto pomeridiano, visto che stasera esordirà un altro graditissimo programma che lo scorso anno aveva ottenuto ottimi ascolti.

Il ritorno di Federica Panicucci e Barbara d'Urso

Dopo circa tre mesi di interruzione in occasione delle vacanze estive, oggi 9 settembre Mattino Cinque riprenderà il suo posto nella programmazione di Canale 5. Il format condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi comincerà alle ore 8:40 circa e proseguirà fino alle ore 11:00 concedendo spazio a attualità, politica e una buona dose di gossip.

Il pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset sarà caratterizzato da un'importante variazione di orario per Bitter Sweet - Ingredienti d'amore: la soap turca, che venerdì 13 settembre chiuderà i battenti, andrà in onda dalle ore 14:45 alle ore 16:35 circa quando lascerà spazio a Il Segreto. Al termine della telenovela spagnola tornerà a fare capolino Barbara d'Urso e il suo Pomeriggio Cinque in una location tutta nuova: il talk show andrà in onda dallo Studio 6 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.

L'esordio di Temptation Island Vip

La data di oggi 9 settembre non vedrà ancora il ritorno di Uomini e donne, come segnala la programmazione di Canale 5 diffusa dalla guida tv di Mediaset.

Al suo posto ci sarà, infatti, Bitter Sweet - Ingredienti d'amore mentre l'esordio del dating show di Maria De Filippi avverrà lunedì 16 settembre con le nuove vicissitudini del Trono Over e del Trono Classico. Il viaggio nei sentimenti, però, in data odierna partirà con Temptation Island Vip 2, il docu-reality prodotto proprio dalla Fascino della Signora Costanzo e in onda dalle ore 21:30 circa. Sei coppie note al grande pubblico si metteranno alla prova in un resort della Sardegna, dove vivranno separate per 21 giorni, convivendo con bellissimi ragazzi e ragazze single.

E stando alle anticipazioni, fin dalla prima puntata di oggi 9 settembre, le sorprese non mancheranno.