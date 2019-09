Variazioni in vista per la telenovela Il Segreto, dopo un'estate durante la quale non ha ottenuto ampio spazio nei palinsesti delle reti Mediaset.

A differenza della 'cugina' Una Vita, infatti, le avventure degli abitanti di Puente Viejo avevano detto addio alla programmazione serale del sabato su Rete 4 ed erano anche andate in pausa per ben tre settimane durante il mese di agosto. Il fatto aveva scatenato più di qualche malumore tra i telespettatori della serie iberica, delusi per un accantonamento così inaspettato in una fase particolarmente avvincente dal punto di vista delle trame.

Ebbene, a partire dalla settimana del 9 settembre, la programmazione de Il Segreto tornerà quasi alla normalità: non solo verrà ripreso l'abituale orario pomeridiano su Canale 5 (anche se più breve per le sole prime cinque puntate) ma ci sarà spazio anche per il tanto atteso appuntamento serale sempre su Rete 4.

Il Segreto andrà in onda dalle ore 16:40

La settimana compresa tra il 9 e il 13 settembre sarà caratterizzata dalle puntate finali della soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che concluderà definitivamente la sua prima e unica stagione.

Ciò causerà un momentaneo spostamento d'orario per Il Segreto che verrà trasmesso su Canale 5 dalle ore 16:40 alle ore 17:10, quando lascerà spazio al ritorno di Barbara d'Urso e del suo Pomeriggio Cinque.

La fascia oraria dedicata alla serie iberica dovrebbe tuttavia poi aumentare dalla settimana successiva, grazie al ritorno di Uomini e donne previsto per lunedì 16 settembre. Da tale giorno, infatti, anche Il Segreto dovrebbe riprendere il suo orario tradizionale, andando in onda dalle ore 16:10 circa alle ore 17:10.

Il tutto in attesa del ritorno, dato per certo (ma non ancora confermato da fonti ufficiali) della programmazione pomeridiana del sabato e della domenica.

Confermata la puntata serale del martedì

Insieme alla variazione d'orario relativa alle puntate pomeridiane de Il Segreto, dalla prossima settimana ci sarà spazio per una buona notizia riguardante la puntata serale. Essa, infatti, tornerà a partire da martedì 10 settembre sempre su Rete 4: l'orario sarà il solito, ovvero dalle 21:25 circa (appena dopo 'Stasera Italia') e fino alle ore 22:35.

Solo a quel punto la telenovela lascerà spazio a Una Vita che proseguirà per circa un'ora, concludendosi alle 23:30. Il martedì dovrebbe, dunque, essere il giorno scelto nel periodo autunnale per le due amatissime serie spagnole in sostituzione del sabato sera. Per quanto riguarda, però, la puntata di Una Vita del 7 settembre, essa al momento risulta confermatissima, come precisato pure dalla guida tv di Mediaset.