Questo pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne trono classico, durante la quale la padrona di casa Maria De Filippi ha voluto fare un annuncio che riguardava il suo braccio destro Raffaella Mennoia. La conduttrice, così come svelato dalle anticipazioni sulla registrazione di oggi, ha svelato che Raffaella è convolata a nozze. La Mennoia si è sposata con il suo fidanzato Alessio Sakara, che il pubblico di Canale 5 conosce bene anche per il ruolo di conduttore a Tu si que vales, lo show del sabato sera che tornerà in onda tra qualche settimana.

Il matrimonio di Raffaella Mennoia di Uomini e donne: si è sposata con Alessio Sakara

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler che arrivano dal mondo di Uomini e donne rivelano che la De Filippi a sorpresa ha voluto mettere al corrente il pubblico del lieto evento che riguarda la storica autrice del programma pomeridiano di Canale 5. Raffaella e Alessio hanno coronato il loro sogno d'amore e lo hanno fatto in gran segreto, visto che fino all'annuncio della De Filippi di oggi, non era trapelata nessuna notizia su queste nozze.

La Mennoia, pur essendo un personaggio ormai pubblico, ha preferito tenere lontano dai riflettori il lieto evento che l'ha vista protagonista con Alessio. I due si sono sposati lontani dai riflettori e ad oggi non si hanno ancora notizie e indiscrezioni sulla cerimonia.

La padrona di casa di Uomini e donne, infatti, si è limitata a dare la notizia e ha colto l'occasione per fare gli auguri al suo braccio destro per questo lieto evento.

Un modo decisamente poco invasivo della privacy di Raffaella per annunciare a tutti la notizia del matrimonio. Vedremo se nei prossimi giorni sarà la stessa Raffaella sui social a fornire ulteriori dettagli sul giorno del fatidico sì.

Un'estate di attacchi per Raffaella Mennoia presa di mira dall'ex tronista Teresa Cilia

Un'estate che non è stata certamente facile per Raffaella Mennoia, impegnata con le riprese di Temptation Island e la preparazione delle nuove edizioni di Uomini e donne Temptation island Vip ma anche con gli attacchi che ha subito sul web e sui social da parte di alcuni ex volti della trasmissione sentimentale di Canale 5.

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che la Mennoia ha dovuto fare i conti con il duro attacco da parte di Teresa Cilia, la quale si è scagliata duramente nei suoi confronti e ha messo in discussione l'operato del braccio destro della De Filippi a Uomini e donne. Accuse che tuttavia non hanno intaccato minimamente il rapporto tra Raffaella e la conduttrice, dato che ad oggi è ancora lei la responsabile dei programmi di maggiore successo della De Filippi sia in daytime che in prima serata.