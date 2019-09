Il film "Rambo" è uno dei programmi che andranno in onda nella prima serata di lunedì 23 settembre. In quella fascia oraria il famoso lungometraggio diretto dal regista canadese Ted Kotcheff sarà trasmesso da Italia 1 e in streaming online dal sito e dall'app Mediaset Play. Il protagonista assoluto di questa pellicola (e dei successivi sequel), è Sylvester Stallone.

Sinossi di 'Rambo'

Il veterano del Vietnam John Rambo parte alla ricerca di un suo commilitone, ma purtroppo scopre che è morto e realizza di essere rimasto l'unica persona rimasta in vita del suo gruppo.

Nel corso del viaggio di ritorno il reduce di guerra si imbatte nello sceriffo Will Teasle che lo accusa ingiustamente di vagabondaggio. Dentro alla stazione di polizia, Rambo diventa vittima di atteggiamenti violenti che gli fanno riafforare le torture subite in Vietnam; dopo un po' di tempo il combattente esplode picchiando Teasle ed i suoi agenti. Poi sottrae una moto e si dà alla fuga.

Chiaramente, da questo momento parte una caccia all’uomo senza esclusioni di colpi.

Il poliziotto Galt, ad esempio, ignora del tutto l’ordine di arrestare il reduce vivo e decide di sparargli contro; per difendersi Rambo colpisce il velivolo dal quale è stato attaccato provocando la morte di Galt.

In uno dei momenti più drammatici del film Rambo arriva a puntare il coltello alla gola di Teasle e lo invita a lasciarlo perdere. Lo sceriffo allora chiama la Guardia Nazionale e la Polizia di Stato e da questo momento entra in scena il colonnello Trautman, ex comandante di Rambo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Trautman prova a spiegare a Teasle cosa ha dovuto subire Rambo in Vietnam, ma lo sceriffo ignora le spiegazioni del colonnello, spinge Rambo in una miniera della quale un razzo M72 LAW devasta l’ingresso. Teasle pensa di averla spuntata, ma Rambo sopravvive e grazie ad un condotto dell’aria riesce a evadere dalla miniera.

Da ora in poi inizia una vera e propria escalation di avvenimenti: Rambo ruba un camion della guardia nazionale, incendia una pompa di benzina e dirigendosi verso la località di Hope spara alle linee elettriche per fare calare il buio.

Nella scena finale fra Rambo raggiunge nuovamente Teasle e sta per infliggergli il colpo di grazia, ma il tempestivo intervento di Trautman lo farà desistere dall'intento. A questo punto il reduce crolla in un lungo pianto liberatorio.

Il cast del film

"Rambo" è un film tratto dal romanzo "Primo Sangue" di David Morrell. Le musiche del film sono del compositore Jerry Goldsmith.

Nel cast della pellicola l'attore italo-americano Sylvester Stallone è il protagonista John Rambo, mentre le parti dello sceriffo Will Teasle e del colonnello Trautman sono interpretate rispettivamente da Brian Dennehy e da Richard Crenna.

Tra gli altri attori accreditati di questo lungometraggio figurano poi Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, John McLiam e David Caruso.