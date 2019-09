Lunedì 9 settembre si accenderà la nuova stagione televisiva autunnale Mediaset e il primo programma ad andare in onda sarà Temptation Island Vip, che quest'anno passa nelle mani di Alessia Marcuzzi, la quale subentrerà a Simona Ventura.

Una seconda edizione che sembra promettere molto bene dal punto di vista delle dinamiche e degli intrecci che si verranno a creare e che al momento è già attesissima dal pubblico social.

La prima puntata si potrà vedere anche in replica streaming, dal giorno dopo la messa in onda in tv, sul sito web WittyTv.it, ovvero da martedì 10 settembre.

Dove rivedere la prima puntata di Temptation Island Vip in streaming online

Nel dettaglio, infatti, segnaliamo che sarà possibile rivedere la puntata d'esordio di Temptation Island Vip 2 in streaming accedendo direttamente al sito web WittyTv.it e cliccando sulla sezione dedicata interamente al reality show di Canale 5.

In questo modo, infatti, sarà possibile rivedere sia la puntata per intero sia le singole clip riguardanti le diverse coppie che si sono messe in gioco in questa seconda stagione. Tutte le clip saranno online sul portale WittyTv a partire da martedì 10 settembre. Tuttavia per chi vuole già vedere qualche video-spoiler riguardante questa edizione, consigliamo di visitare anche la pagina Instagram del reality, dove sono stati caricati diversi filmati in anteprima.

Gli spoiler della prima puntata di Temptation Island Vip 2

Ma cosa vedremo nel corso di questa seconda edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi? Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci saranno dei colpi di scena che riguarderanno subito la coppia composta da Damiano detto 'er Faina' e la sua giovane fidanzata. Sarà lui a trovarsi di fronte a dei filmati che proprio non gradirà e che lo porteranno ad avere un momento di grande sconforto e delusione.

Non deluderà le aspettative neppure il giovane Ciro Petrone, che a quanto pare sarà protagonista di una vera e propria fuga dal villaggio. L'attore scapperà dal lato maschile del resort per raggiungere quello femminile dove si trova la sua amata e a nulla serviranno i tentativi della produzione che cercherà in tutti i modi di bloccarlo, dato che sta infrangendo le regole del reality show.

E poi ancora occhi puntati su Anna Pettinelli, la quale sarà un po' il sergente di questa edizione di Temptation Island Vip e si dimostrerà alquanto severa con il resto dei concorrenti, chiedendo massimo ordine e pulizia.

Mistero, invece, su Pago e Serena Enardu: si vocifera che i due abbiano abbandonato la trasmissione dopo pochi giorni e lui è già riapparso sui social dove ha chiesto ai fan se una donna va perdonata, con tanto di gesto delle corna in bella mostra.