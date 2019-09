Prosegue l'appuntamento in prime time sui canali Sky con X Factor 13, il fortunato talent show condotto da Alessandro Cattelan. Ieri sera è andata in onda la terza e ultima puntata delle Audizioni, durante la quale sono state assegnate le categorie ai quattro giudici protagonisti di questa edizione. La puntata di questa settimana potrà essere rivista in chiaro su Tv8 da tutti gli spettatori che non sono abbonati alla pay tv satellitare, ma potrà essere rivista in replica streaming online anche attraverso l'app Sky Go.

Dove e quando rivedere in replica tv e streaming la terza puntata di X Factor 13

Nel dettaglio, la terza puntata delle Audizioni di X Factor 13 verrà trasmessa in replica in chiaro questa sera, venerdì 27 settembre, a partire dalle ore 21:20 circa sul canale free Tv8.

Questo non sarà l'unico appuntamento previsto in palinsesto sul Canale 8, dato che quest'ultimo appuntamento con le Audizioni andrà in onda anche sabato 28 settembre a partire dalle 15 e poi verrà ulteriormente replicato domenica 29 settembre, questa volta però in seconda serata dalle 23:00 circa.

Per i clienti abbonati alla pay tv satellitare, inoltre, ci sarà anche la possibilità di rivedere questa terza puntata delle Audizioni in replica streaming online comodamente da tablet o cellulare.

Per farlo basterà utilizzare l'applicazione Sky Go, riservata ai clienti Sky, con la quale sarà possibile riguardare il talent show condotto da Alessandro Cattelan in streaming in qualunque momento lo si desidera attraverso un dispositivo mobile.

Assegnate le categorie ai giudici di X Factor 13: la Maionchi guiderà gli Over

Una terza puntata di Audizioni che è stata decisamente ricca di esibizioni interessanti e soprattutto è andata in scena l'assegnazione delle categorie ai quattro giudici che quest'anno sono al timone del talent show.

La veterana Mara Maionchi quest'anno prenderà in mano le redini della categoria Over, mentre Sfera Ebbasta guiderà il gruppo delle Under donna. A Samuel, invece, spetterà la gestione della categoria dei Gruppi mentre Malika Ayane guiderà quella degli Under Uomini e ha ammesso che secondo lei sarà la squadra più stimolante.

Intanto va precisato che rispetto alle edizioni precedenti, gli ascolti di X Factor 13 sono leggermente in calo sui canali Sky.

La media degli appuntamenti trasmessi ha raggiunto la soglia degli 850 mila spettatori contro il milione abbondante della stagione precedente. Situazione diversa, invece, sui social, dove l'hahtag ufficiale del talent show continua ad essere uno dei più utilizzati in assoluto durante la messa in onda dello show.