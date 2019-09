I fan di Riki stanno vivendo ore di grande confusione: dopo aver atteso per mesi il ritorno sulle scene del loro beniamino, i sostenitori dell'ex allievo di Amici si sono trovati di fronte ad un vero e proprio "enigma". La foto con la quale il cantante ha annunciato il suo ritorno sui social network mostra un ragazzo la cui identità è ancora sconosciuta. Da quando Riccardo Marcuzzo ha usato l'immagine di un'altra persona spacciandola per sua, in rete non si parla d'altro: in tantissimi pensano che dietro a questa "presa in giro", ci sia il manager Francesco Facchinetti.

Riki riappare sui social con la faccia di un altro

Cosa sta succedendo a Riccardo Marcuzzo?

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è fatto vivo sui social network in un modo piuttosto strano. Se la scorsa settimana il ragazzo aveva catturato l'attenzione dei fan cancellando tutte le foto dal suo profilo Instagram, oggi, 7 settembre, si è reso protagonista di un gesto ancora più particolare.

"Finalmente sono tornato", ha scritto Riki sotto allo scatto che ha pubblicato nel primo pomeriggio e nel quale lo si vede sorridere all'obiettivo.

Dopo un iniziale momento di euforia, gli attenti sostenitori del cantante hanno realizzato che la persona ritratta nella foto in questione non è Riccardo. Sebbene l'immagine gli somigli tanto, è abbastanza evidente che si tratti di un sosia o di una specie di controfigura che Marcuzzo sta utilizzando per creare scompiglio ed interesse nel suo fandom.

A reggere il gioco al cantautore, è stato il suo manager Francesco Facchinetti (che secondo tanti è l'artefice di questo siparietto), che ha commento lo scatto del suo assistito con queste parole: "Adesso si fa sul serio".

Lo sfogo di Riki contro alcune fan

Prima di riapparire sui social con la faccia di un altro, Riccardo ha fatto parlare di sé per uno sfogo sopra le righe che ha avuto contro un gruppo di fan troppo invadenti.

A chi l'ha rimproverato sul web di essere poco presente soprattutto con le sostenitrici italiane, il cantante aveva risposto: "Ci metterei cinque minuti a riprendermi le ragazzine che dicono che sono sparito.

Basterebbe una foto tipo questa...". Il giovane, aveva allegato a questa sfuriata una sua immagine nella quale lo si vedeva ammiccare all'obiettivo, lasciando intendere che molte giovani lo seguono soprattutto per il suo bell'aspetto.

"Mi sono rotto io, ca...", aveva tuonato Riki meno di un mese fa su Instagram, prima di ripensarci e rimuovere tutto dal suo account personale. Oggi, 7 settembre, l'artista nato ad Amici è riapparso in rete con un volto che non gli appartiene: chissà cosa dovranno aspettarsi le tante fan di Riccardo quando il loro beniamino tornerà ufficialmente sulle scene musicali con nuova musica.