Il ritorno sui social network di Riccardo Marcuzzo non smette di far discutere: dopo aver usato un sosia per qualche giorno, di recente il cantante ha deciso di mostrarsi in tutto il suo splendore, promettendo grandi sorprese ai fan. L'ultimo gesto del ragazzo che ha catturato l'attenzione di molti, è l'inaspettato attestato di stima che ha fatto ad Emma Marrone su Instagram: le belle parole che Riki ha speso per la collega, hanno portato tanti a pensare che possa esserci una collaborazione in arrivo tra loro.

Riccardo si complimenta con Emma sui social

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre, sui social network c'è stato un inaspettato botta e risposta tra due artisti molto amati dai giovani. Riccardo Marcuzzo, che è tornato attivo da poco dopo un lungo periodo d'assenza, ha colto tutti di sorpresa dedicando un post Instagram ad Emma Marrone.

Sul profilo dell'ex allievo di Amici, infatti, alcune ore fa è apparsa una foto del primo piano della pugliese, accompagnata dalla seguente dedica: "Stando per un anno in America Latina, ho potuto notare come là gli artisti si supportino tantissimo.

Qui in Italia, è molto raro, soprattutto nel pop".

"Oggi stavo ascoltando alcuni pezzi di Emma e devo dire che la apprezzo tanto. Non l'ho mai conosciuta, ma ha un timbro incredibile e mi sembra una persona coraggiosa, che sperimenta e porta avanti le sue idee fino in fondo", ha fatto sapere il ragazzo.

Le belle parole che il cantautore ha usato per quella che lui stesso definisce "Super Emma", hanno spiazzato i sostenitori di entrambi: nessuno, infatti, si aspettava da parte di Riccardo un attestato di stima così sentito nei confronti della collega con la quale ha condiviso un'edizione del talent show circa tre anni fa.

Sebbene Marcuzzo sostenga di non conoscere affatto la Marrone, in realtà i due si sono incrociati al serale di Amici che l'ha visto classificarsi secondo (dietro al ballerino Andreas Muller): in quell'edizione, infatti, la "Brown" era direttore artistico della Squadra Bianca, mentre Riki militava nei Blu di Elisa.

La risposta 'educata di Emma'

Le parole che Riki ha dedicato ad Emma Marrone questo pomeriggio, hanno fatto impazzire di gioia gli ammiratori di entrambi: oltre agli oltre 45mila "mi piace" che ha ottenuto il post del cantante in poche ore, a far discutere molti è l'ipotesi che i due possano preso collaborare.

Sotto alla foto che l'ex allievo di Amici ha pubblicato sul suo account Instagram, sono tanti in centinaia a chiedere un duetto tra lui e la bionda cantautrice, che è da poco tornata sulle scene musicali con il singolo "Io sono bella", scritto per lei da Vasco Rossi.

Dopo aver letto i complimenti che Marcuzzo le ha fatto, la salentina ha scelto Twitter per rispondergli in modo piuttosto particolare: "Grazie Riki, ti mando un grande bacio e ti auguro il meglio".

L'interpretazione che tanti hanno dato al messaggio della "Brown" è che ha quasi voluto prendere le distanze dal collega: augurando al giovane tante cose belle, è come se la 35enne abbia lasciato intendere che non c'è nessun progetto lavorativo in ballo tra loro, ma che lei preferisce camminare da sola.