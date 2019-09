Nella giornata del 18 settembre tornerà in onda la fortunatissima serie "Rosy Abate: la Regina di Palermo", lo spinoff della serie originale "Squadra Antimafia: Palermo Oggi". Nella seconda stagione vedremo le nuove avventure della mafiosa Rosalia e il modo in cui cercherà di redimere suo figlio dalla Malavita. La prima serie fu trasmessa a partire dal 12 novembre 2017 ottenendo subito il consenso del pubblico di Canale 5 che portò la Mediaset ad una vera e propria boccata d'aria dopo gli innumerevoli flop delle serie prodotte.

Rosy, con il suo carisma, con il suo amore verso suo figlio e la sua sete di vendetta riuscì a conquistare il cuore di quasi cinque milioni di italiani incollati al piccolo schermo per ben 5 appuntamenti. La nuova stagione sarà anch'essa composta da 5 imperdibili puntate, la cui seconda puntata andrà in onda, eccezionalmente, venerdì 20 settembre in prima serata assoluta.

Anticipazioni seconda puntata: Leonardino contro Regina

Le ricche anticipazioni del secondo episodio della serie ci promettono dei colpi di scena pieni di enfasi, di emozioni e di sentimenti che riguardano - ovviamente- i nostri protagonisti.

La sinossi tramandata da Mediaset cita: "Pur di difendere Leonardino, coinvolto nell'omicidio di un Poliziotto, sua madre Rosalia è pronta ad ogni pericolo: avvicinarsi a Costello, suo nemico giurato". Proprio come si enuncia da questa sinossi, vedremo il Commissario Bonaccorso occuparsi del caso dell'omicidio dell'ispettrice Nadia Aversa, e le sue ricerche riporteranno ad un solo ed unico nome: Leonardo Abate. Quest'ultimo, dopo essere uscito dalla casa famiglia di Napoli, si innamorerà di Nina - figlia di Costello - e legherà con persone della Malavita.

Rosy, pur di non perdere nuovamente suo figlio, sarà disposta ad avvicinarsi al boss Antonio Costello percorrendo una strada senza - forse - alcun ritorno. Ad aiutare la protagonista, ancora una volta, ci sarà Luca Bonaccorso, il commissario di Savona.

Protagonisti seconda stagione: cast

Nella seconda stagione vedremo ancora una volta Giulia Michelini nelle vesti dell'amatissima Regina di Palermo (e ora anche di Napoli), si aggiungeranno al cast la sorella di Giulia - Paola Michelini - nei panni di Regina Mainetti, Mario Sgueglia nel Commissario Luca Bonaccorso e infine Vittorio Magazzù che coprirà il ruolo del cresciuto Leonardino.

Lungo la storia vedremo la presenza - seppur come Guest Star - di due attori già noti: Claudio Gioè in Ivan di Meo (padre di Leonardo Abate) e Giordano De Plano che reciterà nuovamente nel ruolo del personaggio di Sandro Petrangeli.