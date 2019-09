Rosy Abate 2 torna sugli schermi televisivi a partire dalla prossima settimana e si prevede una stagione indimenticabile. Le prime due puntate sono fissate per il 18 e il 20 settembre su Canale 5 e Leonardino sarà ormai diventato un ragazzo. Sarà un percorso ricco di ostacoli per madre e figlio.

Anticipazioni: Leonardo vive a Napoli e Rosy scopre che è vicino alla camorra

Le anticipazioni della prima puntata svelano che la Regina di Palermo, una volta uscita dal carcere dopo sei anni, vorrà riabbracciare Leonardino (Vittorio Magazzù) prima di ogni cosa.

Rosy riuscirà a rintracciare il luogo in cui si trova esattamente il ragazzo, che ormai ha trovato un suo equilibrio a Napoli.

La donna però, presto, scoprirà un'amara verità: suo figlio, ormai cresciuto, sarà molto vicino all'ambiente camorristico. Dopo aver vissuto in una casa famiglia, il giovane si ritroverà a contatto con la malavita quasi per caso, dopo aver salvato a Napoli, città in cui vive, una ragazza di nome Nina Costello. A quel punto Antonio Costello, padre della ragazza e uomo che fa parte della camorra, deciderà d'includere Leonardo tra i suoi uomini.

La Regina di Palermo tenterà in ogni modo di recuperare il rapporto con Leonardo e di dargli un futuro diverso, ma il ragazzo si ritroverà a dover combattere su due fronti. Da un lato avrà sua madre che dopo aver saldato il debito con la giustizia potrà finalmente vivere il suo rapporto con il figlio; dall'altro, Leonardo si ritroverà davanti a un ordine molto difficile da eseguire: gli chiederanno di uccidere Rosy Abate.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per Giulia Michelini, probabilmente sarà l'ultima stagione

L'attrice protagonista, Giulia Michelini, ha fatto intendere, in una recente interivista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, che probabilmente questa sarà l'ultima stagione di Rosy Abate. I motivi che l'hanno portata verso questa scelta sono diversi: prima di tutto c'è suo figlio, che per lei ha la priorità su tutto. In secondo luogo, il personaggio della Regina di Palermo le ha dato molto, ma è anche molto ingombrante.

La gente per strada ormai non ricorda più il suo nome reale, ma la identifica con Rosy Abate. Tra l'attrice e il suo personaggio si è creato un rapporto di odio e amore che con molta probabilità avrà un epilogo con questa seconda stagione. Il successo di pubblico che ha riscontrato la serie Rosy Abate è enorme: il personaggio, nato dalla serie Squadra antimafia, è stato talmente seguito da costruire una fiction che avesse come protagonista l'evoluzione della storia della donna.

Nella stagione di quest'anno ci sarà anche una new entry: Davide Devenuto. L'attore, molto noto per interpretare il personaggio di Andrea in Un posto al sole, sarà Antonio Costello. Le puntate di Rosy Abate saranno complessivamente cinque e andranno in onda, dopo la prima settimana, di venerdì sera su Canale 5.