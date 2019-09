Nuovo spazio con le notizie su Rosy Abate 2, la Serie TV con protagonista l'attrice Giulia Michelini e Vittorio Magazzù. In questa seconda stagione, la regina di Palermo sarà alla ricerca disperata di serenità a dispetto di una vita che la metterà di fronte ai vecchi scheletri nell'armadio. Gli spoiler della prima puntata in onda mercoledì 18 settembre in prima serata su Canale 5, rivelano che la protagonista desidererà riabbracciare suo figlio Leonardino, una volta tornata in libertà dopo aver trascorso sei anni in carcere. Peccato che il giovane non abbia nessun interesse a rincontrarla.

Rosy Abate 2: anticipazioni prima puntata

Le anticipazioni di Rosy Abate 2 riguardanti la prima puntata di mercoledì 18 settembre alle ore 21:20 su Canale 5, annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, la regina di Palermo tornerà al centro di un avvincente trama che terrà con il fiato sospeso i milioni di fans. Questa volta però la scena sarà rapita dal bellissimo Leonardino, che è ormai diventato un adolescente tormentato e problematico. Infatti anche Leo prenderà le orme di sua madre, tanto da essere assolto da un pericolo mafioso.

Rosy torna in libertà

La prima puntata della fiction si aprirà con un salto temporale di sei anni. Al termine della detenzione, Rosy (Giulia Michelini) si metterà subito alla ricerca dell'amato figlio dopo aver deciso di cambiare vita. Peccato che la donna si troverà davanti un Leonardino totalmente cambiato, da quello che aveva lasciato tanti anni prima. A tal proposito, il ragazzo si è trasferito a Napoli, ormai diventata la sua città d'adozione. Sarà proprio qui che la regina di Palermo ritroverà suo figlio dopo aver lasciato la sua Sicilia.

Leonardino arruolato da un mafioso

A Napoli, Antonio Costello arruolerà Leonardino (Vittorio Magazzù) nel suo clan per esprimere la sua riconoscenza per avergli salvato la figlia Nina da dei malintenzionati. In questo modo, il giovanotto si troverà inconsapevolmente a seguire le orme di sua madre. Per questo motivo, Rosy Abate sarà costretta a tornare alle sue antiche origini per salvare suo figlio.

Qui l'ex mafiosa sarà costretta ad affrontare uno degli uomini più potenti e pericolosi che abbia mai sfidato. In questa nuova guerra, la donna troverà l'appoggio di Luca Bonaccorso, un poliziotto mentre dovrà vedersela con suo figlio diventato molto aggressivo. Infatti dimostrerà di non avere nessuna intenzione di riallacciare un rapporto con lei. Tuttavia la nostra protagonista farà di tutto pur di salvare Leo dal brutto giro in cui è cascato.

Ci riuscirà? Si ricorda che per vedere le puntate perse basterà collegarsi sul piattaforma gratuita Mediaset Play.