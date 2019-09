Rosy Abate 2 ritornerà in onda con la seconda puntata venerdì 20 settembre su Canale 5. Infatti per il grande debutto Mediaset ha scelto di fare una vera e propria sorpresa ai telespettatori che negli anni si sono appassionati alla fiction, che tra l'altro da quest'anno vede come primi attori Vittorio Magazzù (Leonardo) e Davide Devenuto (Antonio Costello). Nel secondo episodio si prevedono molti colpi di scena, in modo particolare per la Regina di Palermo che si ritroverà coinvolta in vicende della camorra per aiutare il figlio.

Anticipazioni Rosy Abate 2, seconda puntata in onda il 20 settembre

Gli spoiler sulla seconda puntata di Rosy Abate 2, in onda venerdì sera in prima serata su Canale 5, svelano l'attenzione sarà puntata maggiormente su Leonardo, ormai quasi un uomo, il quale si è reso partecipe del tragico decesso della funzionaria Nadia Aversa. Infatti, la Polizia si è già messa alla ricerche dei responsabili per arrestarli.

Proprio in questa circostanza, Rosy capirà che per lei e il figlio e impossibile avere una seconda opportunità di vita lontano dalla malavita: il loro trascorso pare che li perseguiti e la regina non giunge mai a percorrere la quotidianità come un essere umano normale. L'Abate, infatti, si sente in colpa per la strada che ha intrapreso in figlio Leo e per questa ragione è decisa a fare di tutto per proteggerlo e tirarlo fuori dalle calamità in qui si è messo.

Le anticipazioni riguardanti la seconda puntata della Serie TV con protagonista Giulia Michelini in onda su Canale 5 venerdì sera, inoltre, annunciano che il commissario Luca Bonaccorso porterà avanti le investigazioni per far luce sull'omicidio di Nadia Aversa.

Il giovane colpevole del decesso funzionaria Aversa

Il commissario, infatti, sarà determinato a dedicarsi notte e giorno alla vicenda, dunque di girare tutta Napoli pur di riuscire a trovare i colpevoli e sbatterli in galera.

Ben presto si vedrà che il nome di Leo uscirà fuori: la pista si fa sempre più ristretta e tutte le prove messe insieme inchiodano proprio lui. A questo punto, le anticipazioni di Rosy Abate 2 - La serie svelano che la Regina di Palermo non avrà altra scelta, se non quella di mettersi al fianco di Antonio Costello, nonché suo rivale. Insomma, un'imperdibile seconda puntata piena di novità per i telespettatori affezionati a Rosy Abate 2.

A proposito, per chi si fosse perso il primo episodio di questa stagione su Canale 5, può rivedere la replica in streaming online facendo acceso al sito web gratuito Mediaset Play, di cui è scaricabile anche un'applicazione gratuita per tablet e cellulari, con il quale si possono rivedere gli episodi in qualunque istante.