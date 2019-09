Rosy Abate 2 tornerà nuovamente su Canale 5 con la quarta puntata venerdì 4 ottobre, in onda come sempre in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 circa. Le anticipazioni di questo nuovo episodio ci annunciano svariati colpi di scena, in particolar modo per il personaggio di Leonardino Abate, interpretato dall'attore Vittorio Magazzù. Nei dettagli, dopo l'arresto, la vita del ragazzo sarà in pericolo a causa di alcuni detenuti che lo minacceranno, a quel punto la madre accorrerà in suo aiuto.

A proposito, segnaliamo che questa sarà la penultima puntata della fiction: infatti il grande finale di stagione, fatto di solo 5 appuntamenti, avverrà l'11 ottobre 2019.

Anticipazioni Rosy Abate 2 quarta puntata: Leo in prigione rischia la vita

Le anticipazioni della quarta puntata di Rosy Abate, in onda venerdì 4 ottobre su Canale 5, svelano degli avvenimenti molto spaventosi, soprattutto per la regina di Palermo. Leonardino infatti, dopo il suo arresto, verrà trasferito nella prigione di Nisida: ciò porterà sia Rosy che Regina a essere completamente disperate.

Il giovane, all'interno della cella, verrà minacciato e poi aggredito da altri carcerati che hanno avuto ordini ben precisi da parte dal camorrista Antonio Costello, nonché padre di Nina. Intanto Rosy, per salvare la vita di suo figlio, stringerà una forte alleanza con Regina, la sua sorellastra. Infatti l'Abate penserà che la galera possa diventare da un momento all'altro la tomba di Leonardino. Gli spoiler rivelano che, purtroppo, le due donne da sole non riusciranno a fare molto in quanto a Napoli hanno più nemici che amici: per questo motivo Rosy sarà costretta a domandare nuovamente aiuto al poliziotto Luca Bonaccorso. Quest'ultimo, ormai certo dell'innocenza del giovane per quanto riguarda la morte di Nadia Aversa, deciderà di allearsi insieme a loro e salvare così la vita del ragazzo.

Dove poter rivedere tutti gli episodi di Rosy Abate 2 in replica streaming online

Insomma, un nuovo appuntamento che si prospetta ricco di grandi colpi di scena per tutti i telespettatori appassionati di questa bellissima Serie TV, i quali possono rivedere le svariate puntate (comprese quelle della prima stagione) trasmesse in queste settimane sulla rete ammiraglia di Canale 5 anche in replica streaming online.

Nei dettagli, infatti vi informiamo che i tre episodi precedenti di Rosy Abate 2 si potranno rivedere accedendo al sito web gratuito MediasetPlay, di cui si può anche scaricare l'applicazione ufficiale per tablet e cellulari, grazie alla quale è possibile riguardare tutti i programmi Mediaset trasmessi in onda tv tranquillamente dal proprio dispositivo mobile in qualsiasi momento.