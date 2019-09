"Mummy is having another girl", tradotto "Mamma aspetta un’altra bambina". Pare sia questa la confidenza della piccola principessa Charlotte (che ha da poco iniziato a frequentare la stessa scuola del fratello George) ad una sua compagna di classe ed udita da una delle maestre della scuola. La notizia in sé per sé non desterebbe tanto clamore se non fosse che i diretti interessati sono il Duca e la Duchessa di Cambridge.

Dopo Archie, nato il 6 maggio 2019, la Regina di Inghilterra potrebbe essere pronta ad accogliere un nuovo pronipote, il sesto in linea di successione. Per William e Kate (nome completo Catherine Elizabeth Middleton), sposati il 29 aprile 2011, sarebbe dunque il quarto figlio, dopo il primogenito George, 6 anni compiuti il 22 luglio, Charlotte 4 anni, e Louis 1 anno. La principessa Charlotte è l’unica (per il momento) femmina della Coppia Reale, ed è la quarta in linea di successione al trono della bisnonna la Regina Elisabetta, dopo il nonno, il Principe Carlo, il papà, il principe William e il fratello maggiore George. La sua confidenza potrebbe però essere una semplice fantasia di desiderare una sorellina, dopo i due fratelli maschi.

William e Kate ancora nessuna conferma sulla presunta gravidanza

Tutto tace ancora a Buckingam Palace (forse perché la Duchessa non è ancora entrata nei tre mesi della gestazione), ma gli indizi sulla reale gravidanza della duchessa Kate sarebbero chiari: ha cambiato, per esempio, la pettinatura, come ha fatto nel corso delle altre gravidanze, in una recente uscita ha indossato un abito che ha fatto scorgere delle forme morbide tipiche di una gravidanza ed inoltre la sua agenda sarebbe bloccata come se stesse riservandosi del tempo per sé stessa.

Quest’ultima soprattutto è una condizione compatibile con le esigenze di una donna in dolce attesa, considerando che le precedenti gravidanze di Kate sono state abbastanza complicate. Da sempre la Famiglia Reale è sotto i riflettori del Gossip, molte infatti le notizie smentite dagli interessati o dal tempo, ma questa volta l’indiscrezione arriva direttamente da un membro della famiglia, anche se sotto confidenza.

Qualora la notizia venisse confermata, si aprirebbero immediatamente le scommesse sul nome del prossimo Royal Baby. Pensiamo ai nomi completi dei principi e della principessa di Cambridge: George Alexander Louis, Charlotte Elizabeth Diana, in onore della nonna, la Principessa Diana scomparsa in un tragico incidente a Parigi il 31 agosto 1997 e Louis Arthur Charles. Louis, che è anche il quarto nome del padre (William Arthur Philip Louis), e il terzo del fratello maggiore (George Alexander Louis).