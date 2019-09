I telespettatori di Un posto al sole si sono affezionati al personaggio di Adele Picardi, entrata in scena già da diversi mesi e interpretata da Sara Ricci. Già nota agli appassionati di serie televisive per i suoi trascorsi a Vivere e Il Paradiso delle Signore, l'artista romana è diventata ormai quasi una presenza giornaliera nelle trame della soap partenopea.

Tuttavia, proprio a causa dei suoi impegni di lavoro, non è riuscita a essere accanto al padre nel giorno della sua morte, annunciata da lei stessa tramite i social network.

L'attrice ha scritto un post pieno di dolore e soprattutto amarezza, nel quale ha manifestato il suo senso di colpa per non essere stata al fianco - come avrebbe voluto - dell'uomo che l'ha cresciuta. Già in passato, circa vent'anni fa, era accaduto qualcosa di simile quando era stata la mamma a spirare prematuramente.

L'amarezza di Sara Ricci: 'Non ti ho salutato come dovevo'

L'attrice Sara Ricci ha sorpreso i suoi fan con un messaggio piuttosto amaro e auto-critico pubblicato dopo il decesso del padre novantaduenne.

Il volto noto di Un Posto al Sole ha affermato di non essere riuscita a essere accanto al genitore nei suoi ultimi istanti di vita, perché impegnata in un provino in lingua inglese per una fiction russa. Ha precisato che ora dovrà fare i conti con la propria coscienza per aver scelto un lavoro che rende egoisti e che allontana dalle persone amate.

Nel suo lungo sfogo, l'interprete capitolina ha affermato: "Non ti ho salutato come dovevo e come meritavi, ma so che eri orgoglioso di me, della donna che sono diventata, che ha cercato sempre di mantenere i principi che mi avevi insegnato".

Il dolore della Ricci è legato anche a una triste coincidenza: circa vent'anni fa, quando è deceduta la mamma, non è potuto stare al suo fianco perché in quel periodo era impegnata con le riprese della soap opera Vivere

La Ricci al padre: 'Sei stato un esempio di forza'

Nel suo toccante ricordo del padre morto a 92 anni, l'attrice di Un Posto al Sole Sara Ricci ha spiegato come lui fosse un esempio di forza e passione, portando con sé quell'ironia che ora resterà nei sorrisi delle persone che gli hanno voluto bene.

A tal proposito ha voluto ricordare come fosse pieno di vita fino alla fine, quando aveva promesso a un'infermiera di cantarle una canzone non appena si fosse sentito un po' meglio.

Queste parole sono state raggiunte da un gran numero di commenti di stima e condoglianze da parte dei fan dell'artista romana e della soap partenopea.Oltre a tanta gente comune, hanno espresso la loro vicinanza all'attrice anche alcuni volti noti quali Michelangelo Tommaso (interprete di Filippo Sartori a Upas) e Patrizia Pellegrino.