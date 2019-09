L'avventura di Pago a Temptation Island Vip non sarebbe finita come lui sperava: stando all'anticipazione che ha dato lui stesso su Instagram ieri sera, la storia d'amore con Serena Enardu sarebbe terminata a causa di un tradimento. Infrangendo il regolamento del reality, il cantante ha pubblicato dei video su Instagram nei quali intonava il brano "La mia storia tra le dita", accompagnando il tutto con il gesto delle corna.

Possibile epilogo amaro per Pago e Serena a Temptation

Mentre in Sardegna sono ancora in corso le registrazioni della seconda edizione Vip di Temptation Island, uno dei protagonisti del cast è tornato attivo sui social network, dando un'anticipazione fondamentale su quello che il pubblico vedrà in Tv a partire dal prossimo 9 settembre. Pago, che ha deciso di partecipare al reality con la compagna Serena Enardu, nella serata di giovedì 5 settembre ha pubblicato su Instagram delle Stories nelle quali ha lasciato intendere quale sia stato l'epilogo della sua avventura nel programma.

Infrangendo il regolamento, che vieta a tutti i membri del cast di spoilerare quanto è accaduto nei villaggi fino alla messa in onda di tutte le puntate del format, il cantante ha fatto due cose che potrebbero aver anticipato la rottura tra lui e la fidanzata. Mentre in auto ascoltava la canzone "La mia storia tra le dita" di Gianluca Grignani, il sardo ha mimato il gesto delle corna all'obiettivo, portando tanti a pensare che l'ex tronista di Uomini e Donne l'abbia tradito a Temptation.

"Ricorda a volte un uomo va anche perdonato, ma una donna?", ha scritto Pago sul suo account quasi per confermare che l'idillio con Serena, che andava avanti da anni, si sarebbe spezzato durante il reality al quale hanno deciso di partecipare per mettere alla prova il loro amore.

Ciro Petrone scappa dal villaggio per vedere Federica

Se Pago potrebbe aver dato un'anticipazione infrangendo le regole del programma, sui social network è possibile trovare tanti spoiler sulla prima puntata di Temptation Island, quella che andrà in onda lunedì 9 settembre.

Sul profilo Instagram ufficiale del reality, infatti, nei giorni scorsi sono stati caricati molti video nei quali viene mostrato parte di quello che è accaduto nei villaggio ad alcuni protagonisti.

Ciro Petrone, ad esempio, è fuggito dal resort per riabbracciare la fidanzata Federica: sebbene più di 10 membri della redazione abbiano cercato di fermarlo, l'attore ha scavalcato i controlli per correre dalla sua dolce metà.

Serena Enardu, Nathalie Caldonazzo e la compagna di Simone Bonaccorso, invece, sono state beccate dalle telecamere mentre flirtavano con alcuni dei single; Damiano Er Faina invece ha reagito molto male nel vedere la sua ragazza troppo vicina ad uno dei tentatori.