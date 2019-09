Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola de il Segreto, le puntate che andranno in onda in Spagna la prossima settimana si soffermeranno principalmente sul triangolo amoroso che si è venuto a formare tra Matias, sua moglie Marcela e il terzo incomodo Tomas de Los Vivos. In particolare, la Marchesa continuerà a ripetere a suo figlio di dimenticarsi della donna che è già sposata. Inoltre, la donna è molto preoccupata per le sorti del figlio, visto e considerato che Matias ha già un morto sulla coscienza e non si farebbe scrupoli ad uccidere di nuovo.

Intanto, il Castaneda e la De Molino, al ritorno dell'uomo si comporteranno come due estranei. Però allo stesso tempo, la donna sarà anche preoccupata per il nuovo lavoro di suo marito. Quest'ultimo alla miniera conoscerà Alicia e tra i due ci sarà subito grande intesa sul lavoro e non solo.

Tomas de Los vivos chiederà all'oste di scappare insieme

Matias tornato poi alla locanda saluterà in maniera cordiale Tomas, visto e considerato che non ha idea che l'uomo ha una storia con sua moglie.

Quest'ultima confesserà al sindaco Mauricio di sentirsi molto triste, nonostante il ritorno di suo marito.

Successivamente, tornerà Francisca a Puente Viejo per incontrare la marchesa de Los Vivos e i telespettatori da casa avranno modo di scoprire che quest'ultima è cugina del primo marito di Francisca, Salvador Castro. Inoltre, si verrà a sapere che la Montenegro aveva anche dato alloggio alla marchesa quando rimase vedova di suo marito.

Alla locanda Tomas rincarerà la dose e dirà a Marcela che il Castaneda non è degno di stare con lei, però il ragazzo verrà rimproverato da Godoy per il suo assurdo comportamento. Inoltre, questo gesto scatenerà le ire di Matias che avrà una discussione molto accesa con sua moglie.

La Montenegro con l'aiuto della cugina rivuole la Casona

Successivamente, Matias si recherà da Alicia alla miniera e verrà a sapere che c'è stata una frana.

Verrà quindi richiesta da tutti i minatori, maggiore sicurezza sul lavoro, ma la marchesa non ne vorrà sapere. Proprio per questo motivo, tutti i lavoratori inizieranno uno sciopero e Mauricio consiglierà alla donna di aprire una trattativa con questi ultimi. Intanto, Marcela verrà a sapere che dietro questa rivolta c'è proprio suo marito che si è incontrato con la figlia di Urrutia. Infatti, il Castaneda è il capo della rivolta e anche il sindaco gli consiglierà di fare attenzione visti i suoi precedenti.

Allo stesso tempo, la Montenegro avrà intenzione di riprendersi la Casona con l'aiuto della cugina e dirà a quest'ultima che sente la mancanza di Raiumundo anche se al momento ha altri piani da portare a termine.