Le riprese di Temptation Island Vip 2 sono iniziate dal 24 agosto. Sebbene il docu-reality di Canale 5 verrà trasmesso solo nelle prossime settimane, i telespettatori possono contare su alcune anticipazioni fornite dagli autori. I protagonisti del nuovo spoiler sono Ciro Petrone e la sua fidanzata Federica.

La coppia ha deciso di partecipare al programma per mettere in gioco i propri sentimenti. Secondo quanto è emerso dal video di presentazione, Federica 8 mesi fa ha scoperto casualmente che il suo fidanzato chattava con altre ragazze.

La giovane spinta dalla poca fiducia nei confronti del 'Pisellino' di Gomorra, così ha scritto alla redazione.

L'ultima anticipazione proveniente dalla pagina Instagram di Temptation Island ha messo in evidenza proprio Ciro Petrone. Come mostrato nella clip l'attore sarebbe corso al confine del villaggio dei fidanzati, per raggiungere la sua amata Federica. Nel video è evidente un leggero caos: alcuni cameraman a terra e altri intenti a fermare il giovane, comprese le immaginati traballanti.

Cosa abbia spinto 'Pisellino' ad avere una reazione simile non è dato saperlo. Forse il giovane potrebbe aver visto un comportamento sbagliato della sua amata. Oppure, si potrebbe trattare semplicemente di un attacco di nostalgia verso Federica. Ciro Petrone non è stato il primo ad avere un comportamento del genere. Prima di lui ricordiamo su tutti Cristian Galella che al confine dei due villaggi, urlò a squarciagola il nome della sua Tara. Anche la reazione di Salvatore Di Carlo verso Teresa Cilia non fu da meno.

Alessia Marcuzzi: interviene su Damiano Er Faina

Da quando è stata svelata la presenza nel cast di Damiano Coccia alias Er Faina, le polemiche non cennano a placarsi. Lo youtuber romano è divenuto celebre al piccolo schermo, proprio per aver mosso delle dure critiche ai reality e a tanti personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Barbara D'Urso. Dopo le numerose polemiche che hanno coinvolto il concorrente, è intervenuta la conduttrice.

Alessia Marcuzzi intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni ha spezzato una lancia in favore di Damiano e della sua fidanzata Sharon Macrì: "Le polemiche all'inizio di un programma ci sono sempre. Er Faina ha un bel caratterino, sui social è molto conosciuto". La conduttrice romana poi ha proseguito: "Alcune signore di una certa età mi hanno chiesto di lui". Chissà che i telespettatori non cambino opinione nei confronti del giovane, vedendo i suoi comportamenti all'interno del villaggio.

Nel frattempo alcune anticipazioni su di lui mormorano che si sia molto arrabbiato con la fidanzata per aver visto alcuni video compromettenti.