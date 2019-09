La seconda registrazione del trono classico di Uomini e donne, effettuata venerdì 13 settembre, è stata davvero molto avvincente. I vari tronisti non hanno fatto nemmeno in tempo a dare luogo alle prime esterne che già si sono consumate le prime polemiche. Uno tra i volti più interessanti di questa stagione del talk show era sicuramente Javier Martinez, il bellissimo ex tentatore di Temptation Island.

Il ragazzo è sceso per corteggiare Sara, ma le cose non son andate esattamente nel migliore dei modi.

Dopo pochissimo dall'inizio delle registrazioni, infatti, in studio è pervenuta una segnalazione da parte di un giornalista. Quest'ultimo ha detto di essere venuto in possesso di alcuni screen, ricevuti da una ragazza, in cui sono presenti conversazioni molto compromettenti tra Javier e la persona in questione. Per tale ragione, l'ex tentatore è stato eliminato.

La segnalazione su Martinez: lui prova a smentire, ma poi cede

La puntata di venerdì 13 del trono classico di Uomini e Donne è incominciata davvero con il botto. Il corteggiatore Javier, infatti, ha ricevuto una segnalazione molto pesante. Una ragazza, infatti, ha mostrato ad un giornalista alcuni messaggi intercorsi con l'ex tentatore in cui quest'ultimo le diceva cose davvero importanti, come ad esempio: "Ti amo".

Tali messaggi pare risalgano a poco prima che il ragazzo prendesse parte a Temptation Island e sono continuati subito dopo il reality show.

Questo, dunque, testimonierebbe il fatto che Martinez sia interessato solo ed esclusivamente alla visibilità e non a cercare l'amore negli studi del dating. Ad ogni modo, Javier ha provato, in un primo momento, a smentire tutte le accuse. Successivamente, però, si è reso conto di non essere in grado di resistere e si è semplicemente limitato a dire di aver completamente dimenticato quella ragazza e di essere interessato solo a Sara.

Sara scoppia in lacrime

Le sue parole, però, hanno suscitato, ovviamente, non poche perplessità.

Molte persone dello studio sono intervenute per attaccarlo dicendogli di voler prendere in giro tutti. La più furiosa è stata l'opinionista Tina Cipollari che, infatti, si è pesantemente scagliata contro il corteggiatore. A quanto sembra dalle indiscrezioni, sarebbe stato l'intervento di Maria De Filippi in persona ad ufficializzare l'eliminazione di Javier.

Sara non è riuscita a trattenere il dispiacere ed è scoppiata in lacrime.

Maria ha provato a consolarla dicendole che, purtroppo, capita molto spesso di credere nella buona fede di persone che, invece, ci deludono.