È stato un botta e risposta molto acceso quello che è andato in scena qualche giorno fa negli studi di Uomini e donne tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. Le anticipazioni che sono trapelate sulla prima registrazione del Trono Over del 30 agosto, infatti, fanno sapere che l'ex dama ha lanciato pesanti accuse al cavaliere: tra i due ci sarebbero stati strattonamenti e parolacce al termine dell'avventura a Temptation Island. A mettere fine ad un diverbio che stava degenerando, ci ha pensato Maria De Filippi.

David e Cristina ai ferri corti dopo Temptation

È finita nel peggiore dei modi la storia d'amore tra David Scarantino e Cristina Incorvaia: i due, innamoratisi negli studi di Uomini e Donne Over qualche mese fa, non sono riusciti a superare la difficile prova di Temptation Island. O meglio, al falò di confronto finale la coppia è rimasta unita ma dopo poche ore, quando si sono spente le telecamere, le cose sono precipitate.

A confermare la rottura definitiva, sono stati i diretti interessati durante la registrazione di U&D che c'è stata venerdì scorso: Maria De Filippi, come accade da qualche anno, ha ospitato in studio i due ex protagonisti per sapere dalla loro viva voce cosa è successo al termine delle riprese in Sardegna.

Oltre a ribadire la loro ferma volontà di non tornare insieme, l'ex dama e l'ex cavaliere si sono accusati pesantemente, arrivando a dirsi cose molto gravi che hanno lasciato il pubblico presente senza parole.

Le anticipazioni che hanno riportato molti blog, fanno sapere che Cristina ha detto che David l'avrebbe strattonata ed insultata gravemente quando sono andati in albergo dopo il falò: secondo la donna, inoltre, l'ex compagno l'avrebbe etichettata con termini sconvenienti quali "maledetta" "pezzente" e "zingara".

Stanca di sentirsi dire queste cose, la Incorvaia avrebbe deciso di mettere un punto al tira e molla con Scarantino, che ovviamente ha respinto ogni accusa affermando che per colpa della ex ha perso il lavoro.

La De Filippi invita Cristina e David a lasciare lo studio

La discussione tra David e Cristina è durata un bel po', finché i due non sono arrivati a lanciarsi accuse molto pesanti che stanno facendo parlare tutto il web. A sedare il diverbio tra i protagonisti dell'ultime edizione di Temptation Island, è stata Maria De Filippi: le anticipazioni della prima puntata del Trono Over, infatti, fanno sapere che la conduttrice ha stoppato la lite tra Scarantino e la Incorvaia, invitando entrambi a lasciare lo studio.

Nel corso della prima registrazione stagionale di Uomini e Donne "senior", non sono mancati i battibecchi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, lo scontro tra Pamela Barretta e l'ex Stefano Torrese (arrivato con la nuova fiamma Noel Formica), l'addio definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri e la rivelazioni di lei sulla tenera amicizia che ha instaurato con Andrea Filomena di Temptation.