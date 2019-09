Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni della soap opera Un posto al sole e in particolar modo a quelle che sono le trame delle puntate in onda la prossima settimana, a partire da lunedì 9 settembre. Va detto, però, che la prossima sarà una settimana più breve per la soap opera ambientata a Napoli, dato che venerdì 13 non andrà in onda un nuovo episodio, ma verrà recuperato il lunedì successivo con una doppia puntata in onda dalle 20:15 circa.

Tra i colpi di scena di questi nuovi appuntamenti da segnalare in primis il fatto che il tradimento di Vittorio ai danni di Alex potrebbe essere svelato e così metterlo nei guai.

Un posto al sole, le anticipazioni della prossima settimana: Vittorio rischia grosso con Alex e Anita

Nel dettaglio, infatti, gli spoiler delle nuove puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 a partire da lunedì 9 settembre, rivelano che Anita sta per combinare quello che potrebbe essere un vero e proprio guaio ai danni di Vittorio.

La ragazza, infatti, sembra essere intenzionata ad incontrare Alex al Caffè Vulcano per metterla al corrente del tradimento perpetrato nei suoi confronti da parte di Vittorio.

Una confessione a dir poco choc che potrebbe minare per sempre il rapporto tra Alex e Vittorio. Proprio per questo motivo che il ragazzo, informato di quello che sta per accadere, decide di intervenire subito per evitare che la situazione venga a galla.

Riuscirà ad evitare il peggio con Alex?

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Beatrice cercherà in tutti i modi di convincere Susanna e Niko a riprenderla a lavorare con loro e quindi a darle una seconda chance. Occhi puntati anche su Renato il quale, finita l'estate, è deciso a rimettersi nuovamente in forma: e così vedremo che deciderà di sottoporsi ad un nuovo duro allenamento per perdere i chili accumulati nel tempo.

Il ritorno nella soap di Elena con la figlia Alice

Nelle puntate della soap in onda dal 9 settembre in tv, inoltre, si vedrà che Serena ripropone a Filippo l'idea di aprire insieme un bed and breakfast. Peccato, però, che questa idea finirà per rendere la situazione ancora più intricata tra i due e non migliorerà affatto il loro rapporto che si trova già in una fase di stallo e di crisi profonda.

Tra le novità di queste puntate di UPAS, inoltre, da segnalare anche il graditissimo ritorno a Napoli di Elena con la piccola Alice. Le due renderanno felicissime nonna Marina, la quale sta affrontando un momento molto delicato della sua vita, complice la vicenda giudiziaria che vede coinvolto suo padre Arturo e che la sta impegnando giorno e notte per far emergere la verità dei fatti e la sua innocenza.