Nelle prossime puntate de 'Un posto al sole, si tornerà a discutere della situazione di Diego e del suo stato d'animo. Nonostante, egli avesse svolto un lavoro come assistente di Renato Poggi, ed apparentemente i demoni sembravano essere svaniti, in realtà sono tornati poco dopo. Infatti, nel momento in cui, il giovane vedrà Beatrice, molteplici ossessioni e continui sensi di gelosia lo spingeranno a prendere la difficile decisione di compiere un gesto sconsiderato.

Maggiore attenzione sarà quella puntata su zio Renato, il quale ha avuto un breve e spensierato flirt con la bella Adele e dovrà affrontare la sua attuale compagna Nadia, per confessare il tradimento. Gli spoiler degli episodi della soap televisiva, in onda fino all'4 ottobre, ci svelano succosi dettagli ed inaspettati colpi di scena.

Da ricordare è che la soap pomeridiana, continua ad appassionare milioni di affezionati fan, grazie alle particolari vite dei personaggi con storie intrecciate, tradimenti e profonde amicizie. Di seguito le trame della Serie TV targata Rai, relative alle due vicende.

La fine di un'apparente tranquillità

Inizialmente, Diego sembrerà spensierato e tranquillo. Infatti, il padre Raffaele aveva provveduto a procurare al figlio un piccolo e semplice lavoro come assistente presso lo studio dello zio, al fine di mantenere la mente occupata con qualche attività. Nonostante il parente abbia brontolato un po', il piano ha funzionato almeno per un periodo, ma la situazione tornerà come quella di prima in poco tempo e il fanciullo tornerà al punto di partenza.

Diego ha un'eccessiva ossessione

Il Giordano ha una forte ossessione. Importante, è il fatto che l'uomo incontrerà in maniera del tutto inaspettata Beatrice. In quell'istante, scatterà una scintilla che turberà il suo equilibrio mentale. Egli non ha mai accettato la chiusura della storia d'amore con la fanciulla, per questo motivo tenterà di pensare ad una soluzione per mantenere i contatti con lei. Alla fine, esso prenderà la difficile decisione di tornare a spiarla, semplicemente nascondendosi dietro la macchina posta fuori casa della donnetta.

Renato e Nadia affronteranno una crisi accesa

La bella Adele, rifiuterà la corte di Renato, il quale dopo aver incassato un inaspettato rifiuto, riverserà la sua ira e la sua tristezza contro la nipote e l'attuale compagna. Successivamente, egli dovrà confessare il tutto alla donna, riguardo il suo ingiusto ed inaspettato comportamento. Inizialmente, ci saranno improvvisi ed inspiegabili litigi, ma alla fine Nadia prenderà un provvedimento radicale, che l'infedele dovrà accettare obbligatoriamente.