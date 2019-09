Nelle prossime puntate della soap opera napoletana Un Posto al Sole, in onda dal 30 settembre al 4 ottobre, ci saranno tante novità che terranno incollati alla tv migliaia di telespettatori. Tra le domande sempre più insistenti, a cui ancora non vi è una risposta, è se Serena e Filippo riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia oppure no. Infatti, quando Sartori ha scoperto che Serena ha baciato Leonardo, le cose si sono sempre più complicate.

A peggiorare la situazione, nelle prossime puntate sarà un invito che Serena riceverà, e che appunto potrebbe segnare definitivamente la fine del loro rapporto.

Alex deciderà di lasciare Vittorio, e prenderà un'importante decisione riguardante la sua vita. Renato invece, deciderà di dichiararsi ad Adele. Infine, Fabrizio e Marina si mostreranno sempre più intimi, mentre Denis farà una proposta a Giulia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena vicini all'addio

Durante le prossime puntate di Un posto al sole, vedremo ancora una volta i Sartori alle prese con il loro rapporto, ormai in profonda crisi. In passato i due hanno affrontato diversi problemi, uscendone sempre più forti di prima. Adesso però, le cose sembrano essere destinate a cambiare. Da quando Leonardo ha baciato Serena, i litigi sono sempre stati più frequenti, richiamando in causa vecchi rancori, come quando il marito ha perso migliaia di euro online, fino alla gravidanza non voluta da Serena.

A peggiorare la situazione, il padre Roberto, ha chiesto al figlio di trasferirsi da lui.

In tutto questo, a pagarne le conseguenze è la piccola Irene, sempre più sola e abbandonata. Come se non bastasse, nelle prossime puntate, Serena riceverà un invito (probabilmente da Leonardo), che non farà altro che peggiorare le cose. A questo punto, molto probabilmente i due saranno pronti a lasciarsi definitivamente, salvo ulteriori colpi di scena.

Spoiler Un Posto al Sole: Alex lascerà Vittorio

Per quanto riguarda Alex, ha scoperto che il fidanzato l'ha tradita con Anita. Questo finirà per farla soffrire e chiudersi in sé stessa. Nonostante ciò, deciderà di lasciare Vittorio senza nemmeno spiegargli perché. La ragazza inoltre, prenderà un'inaspettata decisione. Lei lascerà il lavoro al Vulcano, per poi lasciare definitivamente Palazzo Palladini insieme alla sorella Mia.

Per quanto riguarda Renato, l'uomo sarà sempre più attratto da Adele e, credendo che anche lei provi qualcosa, deciderà di dichiararsi. Sfortunatamente però, la donna respingerà il povero Renato che deciderà di sfogarsi con Diego e Nadia.

Il rapporto tra Marina e Fabrizio sarà sempre più intenso, animato da una forte complicità, nonostante i vari tentativi di Roberto di separarli. Infine, arriverà una strana proposta da parte di Denis che finirà per mettere Giulia di fronte ad una decisione davvero difficile da prendere