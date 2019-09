Stefano De Martino torna a raccontarsi in televisione e lo ha fatto concedendo una nuova intervista a Mara Venier, nel corso della puntata odierna di Domenica In. Il conduttore di Stasera tutto è possibile si è lasciato andare a delle confessioni importanti riguardanti il suo rapporto con Belen Rodriguez. I due, infatti, hanno ripreso in mano le redini della loro relazione e del loro matrimonio e nel salotto domenicale di Rai 1, De Martino ha ammesso che in realtà non si sono mai lasciati nel corso di questi anni.

Domenica In, Stefano De Martino torna a parlare di Belen Rodriguez: 'Vogliamo allargare la famiglia'

Nel corso della chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, Stefano è tornato a parlare della ritrovata serenità al fianco di Belen e ha ammesso che lui e la Rodriguez, in realtà, non si sono mai lasciati nonostante il periodo di separazione.

"C'è sempre stato quel cordone ombelicale che c'è dal primo incontro", ha ribattuto De Martino il quale ha ammesso che sono stati fortunati a non perdersi, dato che non tutte le storie d'amore finiscono bene.

Il presentatore, inoltre, ha ammesso che sia lui che Belen hanno intenzione di allargare la famiglia, aggiungendo che il suo sogno è quello di avere almeno tre figli. Al momento, però, la priorità di Stefano resta il piccolo Santiago, frutto del suo amore con la showgirl argentina.

"Tutti dicono che è la mia fotocopia, ma ha lo stesso carattere di Belen", ha dichiarato De Martino nel salotto della Venier.

Un altro momento molto toccante dell'intervista rilasciata da Stefano a Domenica In ha avuto come protagonista la mamma del ballerino, la quale ha voluto lasciargli un video messaggio, dove gli diceva di essere orgoglioso di tutte le cose che ha fatto fino ad oggi e sicuramente lo sarebbe anche nonno Stefano, venuto a mancare qualche anno fa.

Successo di ascolti per De Martino al timone di Stasera tutto è possibile

Dopo il video, Stefano non ha nascosto la sua forte emozione, affermando che la morte del nonno è ancora una ferita aperta nel suo cuore e che oggi, appena può tornare a casa della nonna a Napoli, gli piace potersi sedere a capotavola, al posto del nonno dove ancora riesce a sentire la sua energia positiva e la sua protezione.

Intanto Stefano si gode il successo di Stasera tutto è possibile, lo show del lunedì sera di Rai 2 di cui ha ereditato la conduzione da Amadeus. Lo show, nonostante la temuta concorrenza de Il Commissario Montalbano e di Temptation Island Vip, sta tenendo bene dal punto di vista degli ascolti riuscendo a portarsi a casa una media di circa 1.4 milioni di spettatori a settimana e uno share che sfiora la soglia del 7% in prime time.