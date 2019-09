Domani 10 settembre andrà in onda la seconda puntata di Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele. Nel corso del programma verrà intervistato per la prima volta Stefano Oradei. Il ballerino di Ballando con le Stelle racconterà alcuni retroscena della fine della storia con Veera Kinnunen.

Durante l'ultima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, Veera Kinnunen e Stefano Oradei sono stati travolti da una polemica.

La ballerina professionista dopo aver gareggiato con Dani Osvaldo, si è innamorata del suo allievo. Da qui, l'addio ad Oradei.

Stefano e Veera erano fidanzati da 11 anni: il loro primo incontro avvenne durante una gara di ballo. In un primo momento sulle voci dei rumors che vedevano la Kinnunen sempre più vicina all'ex calciatore, la coppia aveva preferito sorvolare. Poi l'epilogo: Veera e Dani sono usciti allo scoperto.

Mentre la neo coppia fin da subito ha mostrato il suo amore sui social, Stefano Oradei è letteralmente sparito. Solamente oggi a distanza di qualche mese, il ballerino ha scelto di rompere il silenzio con un'intervista nel salotto di Eleonora Daniele.

Stando alle anticipazioni la sua intervista verrà trasmessa nella seconda puntata, perché Stefano è volato in Giappone per degli impegni lavorativi e la Rai ha trasmesso il discorso di Giuseppe Conte.

Oradei fin da subito è apparso emozionato nel parlare della sua ex fidanzata. Il giovane ha confessato alla padrona di casa: "Ho sofferto moltissimo per la fine della storia con Veera".

Per capire i motivi della rottura tra i due, bisognerà attendere la messa in onda dell'intervista integrale. Solo allora potremmo capire cosa è accaduto realmente tra i due, dopo 11 anni d'amore.

Storie Italiane si allunga: in onda dalle ore 10

La rubrica di Eleonora Daniele si fa sempre più spazio nella mattina targata Rai.

Storie Italiane quest'anno fa un ulteriore salto di qualità, anziché iniziare alle 10,30 andrà in onda dalle 10 sul primo canale della rete ammiraglia. Duqnue, la conduttrice andrà in onda dalle 10 alle 12. Dopodiché, inizierà La prova del cuoco che vede al timone ancora una volta la bravissima e bellissima Elisa Isoardi. Il programma come lo scorso anno viene diviso in due fasi: un'indagine giornalistica e un format.

In entrambe i casi comunque non mancheranno delle interviste e dei momenti di svago. Mentre la Daniele si fa sempre più strada in Rai, a farne le spese di questo cambio è Monica Setta. La giornalista doveva partire con una rubrica dedicata all'economia, ma ancora una volta è stata cancellata. Tuttavia la Setta nel week end affiancherà Tiberio Timperi a Uno Mattina in famiglia.