Il 9 settembre è iniziata la seconda edizione di Temptation Island Vip. Le polemiche sulla presenza di Damiano Er Faina ancora si sono ancora placate. Lo youtuber romano ha deciso di partecipare con la sua fidanzata Sharon Macrì, nonostante i due siano insieme solamente da 6 mesi.

Da quando è stata svelata la presenza nel cast di Damiano, il giovane è finito al centro di un’aspra polemica. Il romano infatti, in più occasioni, ha criticato duramente i reality.

Ma questa volta a far discutere sono le lacrime del giovane: al momento della separazione con la sua Sharon, infatti, Damiano è scoppiato a piangere. Incalzato da Alessia Marcuzzi, Er Faina ha spiegato che lo rattristava molto vedere la sua fidanzata a sua volta in lacrime: “È la prima volta che ci dividiamo. Non riesco a vederla piangere, faccio di tutto per renderla felice”. A quel punto è intervenuta la padrona di casa a consolare il concorrente e gli ha regalato una ghirlanda che Damiano poi le ha messo al collo.

Il suo stato d'animo non è cambiato una volta arrivato al villaggio dei fidanzati, Damiano è apparso molto pensieroso. Piuttosto che andare a conoscere le single, si e chiuso in camera a leggere il Vangelo. Per la prima volta nel programma i ragazzi si sono stretti attorno alla loro malinconia. Hanno seguito le orme di Damiano anche Ciro Petrone e Simone Bonaccorsi. Solamente il giorno dopo alcuni di loro si sono lasciati andare, ma non è ancora arrivato il momento di Damiano Coccia.

Intanto è polemica sul web

Nonostante Damiano Er Faina sia scoppiato in lacrime mostrando un lato sensibile mai trapelato su Instagram, il web non lo ha perdonato. In molti non hanno dimenticato le critiche del giovane, rivolte a tutti i reality. Addirittura c’è chi è convinto che il giovane stia recitando una parte per uscire nel miglior modo dal programma e recuperare in qualche modo la sua immagine.

Su Twitter numerosi utenti hanno preso di mira il concorrente: “Ma questi tentativi della produzione di rendere più simpatico e umano Er Faina?” Tra i vari utenti addirittura c’è chi ha evitato di nominare il nome del romano, per non farlo finire tra i trend della serata. Nel frattempo non si placano neanche le critiche sulla scelta del cast, secondo parecchi telespettatori, tra le sei coppie in gara sarebbero davvero poche quelle formate effettivamente da vip.

Infine, non sono mancate le contestazioni sulla scelta di far condurre la trasmissione ad Alessia Marcuzzi. Il docu-reality dedicato all’amore è solo alla prima puntata, ma promette già di dare spettacolo sul web.