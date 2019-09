I protagonisti della seconda edizione del famoso reality show Temptation Island Vip sono arrivati già a metà percorso. Nel quarto appuntamento in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 30 settembre 2019, vecchi dubbi entreranno in conflitto con nuove consapevolezze, ma anche le certezze inizieranno a crollare. Nel villaggio sardo Is Morus Relais la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli perderà completamente la fiducia del fidanzato Stefano Macchi per averlo visto sempre più attratto da una ragazza single.

Chiara Esposito, invece, dopo aver fatto intendere alla conduttrice Alessia Marcuzzi di non avere affatto delle buoni intenzioni, potrebbe lasciare il fidanzato Simone Bonaccorsi. Ci sono parecchi indizi che lasciano presuppore che la showgirl siciliana possa aver capito che l’ex modello più bello d’Italia non è il ragazzo giusto per lei.

Riassunto della terza puntata

Nel corso della terza puntata andata in onda lunedì 23 settembre 2019, cinque coppie hanno continuato a mettere alla prova i loro sentimenti.

Nathalie Caldonazzo, che pensava di aver visto già tutto del suo fidanzato, è stata chiamata nel pinnettu e ha fatto i conti con delle immagini molto forti. Dopo una lunga riflessione, la showgirl ha deciso di concludere il suo percorso e di incontrare il fidanzato Andrea Ippoliti al falò di confronto definitivo. Quest’ultimo, dopo aver precisato che il suo comportamento è stata una conseguenza, ha riguardato i video della fidanzata.

Nathalie ha abbandonato il programma da sola rifiutandosi di vedere altri filmati e ha affermato di non voler avere più nulla a che fare con Andrea.

Pago, dopo aver visto un nuovo video della fidanzata Serena vicina al single Alessandro nel pinnettu, ha detto ai suoi compagni di viaggio di essere senza parole. Intanto l’ex tronista sarda si è messa a piangere con il timore di aver deluso il cantante con cui sta insieme da quasi 7 anni.

Pago si è recato al falò con gli altri fidanzati e in ben tre filmati ha visto Serena lamentarsi di lui e affermare di non essere mai stata così bene. Il cantante, dopo aver detto ad Alessia che la sua fidanzata dovrebbe avere il coraggio di andarsene via, ha preferito tornare nel villaggio e si è confrontato con la single Valentina.

Arrivata al falò, Serena, dopo aver fatto sapere alla Marcuzzi di essere in un momento di grande confusione, ha visto Pago molto complice con la tentatrice Valentina e non è riuscita a trattenere le lacrime.

Una volta rientrata nel villaggio delle fidanzate, l’ex tronista si è sfogata con Anna.

Silvia si è recata nel pinnettu per vedere il fidanzato Gabriele divertirsi con la single Gaia e dichiarare di non sentire per niente la sua mancanza. Il figlio di Pippo Franco al falò è arrivato a pensare che i sentimenti della sua fidanzata nei suoi confronti non siano sinceri. Silvia ha speso per l’ennesima volta delle parole molto dure nei confronti del fidanzato e ha subito cercato la compagnia di Valerio.

Anna, dopo aver vissuto dei momenti di spensieratezza, è precipitata nuovamente nello sconforto per non essere più sicura del suo compagno Stefano. Il giorno dopo la Pettinelli è stata richiamata nel pinnettu per vedere delle immagini del fidanzato in sintonia con la single Cecilia. Anna in preda alla furia ha affermato di voler richiedere un falò immediato. Mentre Stefano non ha ricevuto alcun video, la Pettinelli ha detto ad Alessia di voler incontrare subito il fidanzato.

Chiara, non avendo mai guardato nulla del fidanzato, ha preso una decisione importante, cioè quella di terminare la sua esperienza precisando di aver raggiunto una nuova consapevolezza. Per finire sull’isola è approdata la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran.

Spoiler del 30 settembre: Stefano delude Anna, Chiara potrebbe lasciare Simone

La prossima settimana andrà in una nuova puntata della trasmissione dedicata alle coppie famose ancora in gioco. Le anticipazioni di ciò che accadrà lunedì 30 settembre 2019, sempre su Canale 5 a partire dalle ore 21:20, dicono che i telespettatori, ma soprattutto Simone Bonaccorsi, scopriranno qual è la scelta presa dalla sua fidanzata Chiara Esposito. La modella catanese con la sua comunicazione improvvisa ha portato il pubblico a pensare che potrebbe mettere fine alla sua relazione sentimentale con il fidanzato.

Ovviamente i nuovi arrivati Alex Belli e Delia Duran, fidanzati da circa un anno, inizieranno a mettere alla prova il loro amore, vedendo i loro rispettivi comportamenti in due villaggi diversi tramite dei video. Per quanto riguarda Anna Pettinelli che sin dall’inizio della sua esperienza ha dichiarato di aver partecipato a questo programma per dimostrare a tutti che la differenza d’età in una coppia non rappresenta un problema, sarà sempre più delusa dal fidanzato Stefano Macchi. Anche Pago non sarà affatto contento di continuare a vedere Serena Nardu molto vicina al single Alessandro.

Per concludere, sia Gabriele che Silvia saranno certi di non riconoscersi più e di non essere fatti per stare insieme per via della loro incompatibilità.