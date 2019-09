Ieri sera, lunedì 16 settembre 2019, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della seconda edizione del popolare Reality Show Temptation Island Vip. I primi spoiler rivelano che Anna Pettinelli, dopo aver mostrato la sua rabbia e profonda delusione, vorrà incontrare il compagno Stefano Macchi in un falò anticipato. Serena Enardu, invece, cadrà in preda alla disperazione dopo aver visto un Pago parecchio irrispettoso nei suoi confronti.

Riassunto della puntata del 16 settembre

Nella parte iniziale della seconda puntata, la conduttrice ha fatto rivedere al pubblico il percorso di Damiano Er Faina e Sharon Macri. Quest’ultima, nel corso della notte, ha appreso che il suo fidanzato ha richiesto un falò di confronto anticipato. Alessia Marcuzzi ha comunicato allo youtuber romano che la sua ragazza si è rifiutata di incontrarlo, facendogli vedere un video con protagonista la diretta interessata.

Sharon ha affermato che, con la sua reazione, Damiano ha dimostrato di essere egoista. La conduttrice, per non far uscire Er Faina dal programma da solo, ha invitato Sharon a raggiungerlo. Quest’ultima, dopo aver visto i suoi filmati insieme al fidanzato, ha ribadito di non accettare ciò che ha fatto. Damiano ha detto di aver vissuto male questa esperienza perché gli mancava la Macri. Purtroppo Er Faina si è visto costretto ad accettare la decisione della fidanzata che non ha voluto lasciare il programma con lui.

Sull’isola sono sbarcati Silvia e Gabriele. Pago e Simone, invece, sono stati chiamati nel 'pinnettu'. Il cantante e il modello siciliano hanno visto un nuovo filmato riguardante le loro rispettive fidanzate Serena e Chiara. Arrivati al secondo falò, mentre Pago si è infastidito nel vedere l’ex tronista sarda sempre più vicina al single Alessandro, il Bonaccorsi ha affermato di non essere preoccupato dall’atteggiamento della sua fidanzata, precisando che si comporta in tale maniera con tutti.

Addirittura, Simone, nonostante la showgirl catanese si sia avvicinata al tentatore Antonio, ha detto alla Marcuzzi che, al termine di questa avventura, convolerà a nozze. Chiara non ha guardato nessun video al falò, a differenza di Serena, che ha visto Pago parlare con una tentatrice delle loro incomprensioni. L’ex tronista, dopo aver espresso la sua delusione, ha affermato che il suo compagno non avrebbe spiegato le cose come stanno veramente.

Nathalie, stufa di vedere Andrea sempre più preso dalla giovane Zoe, si è lasciata andare alle lacrime sia prima che dopo il falò. Per la Caldonazzo è stato davvero un duro colpo rivedere un nuovo video del fidanzato. Anna Pettinelli, dopo aver ammesso di avere il timore che Stefano possa mancarle di rispetto dopo quanto accaduto a Nathalie, ha visto un nuovo video. La conduttrice radiofonica, di ritorno nel villaggio, non è riuscita a stare tranquilla, per aver notato che il compagno è molto complice con Cecilia.

Gabriele Pippo a poche ore dall’ingresso nel villaggio è stato chiamato nel 'pinnettu', e pur avendo visto la sua fidanzata Silvia Tirado farsi massaggiare da un tentatore, ha detto agli altri compagni di viaggio di non essersi arrabbiato. Il primogenito del comico romano ha reagito in modo diverso dopo essersi recato al falò, dato che ha iniziato a dubitare della lealtà della sua fidanzata per alcune affermazioni pesanti che ha fatto nei suoi confronti. Al ritorno nel villaggio, infatti, Gabriele non ha nascosto ai suoi compagni di viaggio la sua rabbia. Damiano, passati alcuni giorni, ha deciso di richiedere un falò di confronto straordinario a Sharon, con la speranza di rivederla. Lo youtuber romano, dopo aver ammesso alla fidanzata di aver sbagliato a partecipare a questo reality e ad arrabbiarsi con lei l’altro giorno, le ha detto di aver avuto paura di perderla. Er Faina e Sharon, a seguito del loro chiarimento, sono usciti insieme. Per terminare, Nathalie è stata chiamata nel 'pinnettu' e ha guardato delle nuove immagini di Andrea che non si sarebbe mai aspettata di vedere. La Caldonazzo ha deciso di incontrare il suo fidanzato in un falò di confronto anticipato.

Spoiler del terzo appuntamento: la richiesta di Anna, Serena sconvolta

La prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento con il programma ideato per mettere alla prova i sentimenti e che vede protagonisti sei coppie famose. Le anticipazioni della terza puntata, in onda lunedì 23 settembre 2019 come sempre a partire dalle 21:25, parlano di nuovi colpi di scena per i telespettatori. Per cominciare, il pubblico, dopo l’abbandono di Ciro Petrone e Federica Caputo oltre a quello di Damiano Er Faina e Sharon Macri, apprenderà se un’altra coppia lascerà il programma in anticipo oppure no. Sicuramente vecchi dubbi lasceranno spazio a nuove sorprendenti consapevolezze. Oltre a Nathalie Caldonazzo, che scoprirà se il suo fidanzato Andrea Ippoliti accetterà di incontrarla, Anna Pettinelli si renderà protagonista di un gesto inaspettato. La conduttrice radiofonica, che prima di partecipare al programma si era detta certa di aver trovato l’amore della sua vita, in preda alla furia, richiederà un falò di confronto al compagno Stefano Macchi. Serena Enardu, invece, non la prenderà affatto bene, quando vedrà dei filmati che ritraggono il fidanzato Pago divertirsi con una tentatrice. Infine, la produzione ha deciso di far sbarcare sulla spiaggia dell’Is Morus Relais della Sardegna una nuova coppia. Stando alle indiscrezioni presenti sul web da alcuni giorni e diffuse dal settimanale 'Oggi', a prendere parte alla trasmissione saranno Alex Belli e Delia Duran. L’attore e la modella sudamericana, dopo non essere stati inclusi nel cast ufficiale, sarebbero pronti a mettersi in discussione pur sapendo che il loro viaggio si concluderà prima.