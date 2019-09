Ieri è stata una giornata importante per la stagione televisiva Mediaset. Oltre a Pomeriggio 5, è iniziata la seconda edizione di Temptation Island Vip, reality show condotto da Alessa Marcuzzi. Ieri sera sono state presentate le coppie e i single che sono sbarcati sull'isola delle tentazioni. Nonostante la trasmissione sia solo alle battute iniziali, sono già stati individuati i protagonisti destinati a far discutere ed a dividere i fan.

Tra questi ci sono Serena Enardu e Pago, una coppia già in crisi alla partenza dello show, a conferma delle indiscrezioni che sono circolare in questi giorni sul web.

Pago si sfoga al falò: 'Serena mi sta mancando di rispetto'

Nel corso della prima puntata di Temptation Island Vip 2, i fidanzati si sono separati e hanno conosciuto i single. C'è chi ha instaurato subito un rapporto di complicità e di amicizia e chi sembra essere andato oltre, fino a stabilire una vera e propria "pericolosa" intesa.

Tra questi ci sono Serena Enardu e il bel tentatore Alessandro Graziani che si sono avvicinati molto, fino a scatenare la gelosia del fidanzato Pago. Quest'ultimo, infatti, durante il falò ha avuto l'occasione di vedere dei filmati della sua compagna che non gli sono affatto piaciuti. "Mi viene da piangere. Sono allibito, lei mi sta mancando di rispetto. Non è da lei flirtare così" si è sfogato il cantautore parlando con Alessia Marcuzzi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Poi, ha aggiunto: "Se c'è da chiudere un qualcosa, io la chiudo". Nel filmato Serena urla: "Sono ufficialmente single!" e poi abbraccia Alessandro e balla in maniera sensuale e provocante con lui. Pago ha continuato ad innervosirsi per la situazione che si sta creando, fino ad appellare la sua fidanzata "demente".

La Enardu: 'Mi manca quel qualcosa in più'

A Serena Enardu sono bastati pochi minuti di permanenza a Temptation Island Vip 2 per mostrare il proprio malcontento nei riguardi di Pago.

"Siamo giunti al quel punto della relazione in cui dove c'è tanta confidenza a volte non si capisce se siamo fratello e sorella. Ci vogliamo bene, è presente tanta stima tra di noi, ma mi manca qual qualcosa in più che ci deve essere in una relazione di coppia" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne. "Per lui è sufficiente che io stia lì sul divano vicino a lui e si accende la passione, ma per me no.

Ho voglia di essere stimolata in altri modi, ma lui non riesce a comprendere" ha aggiunto la Enardu. "A lui interessa solo appagare il suo di amore e a volte io mi sforzo tanto a stare assieme a lui, perché non ho voglia. Lui non mi guarda e non sono completamente soddisfatta" ha raccontato la bella sarda. Però, la ragazza non si è dimenticata di avere accanto un gentiluomo: "E' complicato trovare una persona così pulita e mi ritengo fortunata ad averla".